SPCA de Montréal : Hunter se cherche une nouvelle famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Grand gamin cherche famille

Hunter, un chien de 2 ans qui a la bougeotte, est en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Cet adorable toutou est très affectueux et aime recevoir des gratouilles. Il fait craquer les bénévoles du refuge avec ses grandes bajoues, qui lui donnent un air penaud, et son comportement de chiot! Ce grand gamin adore jouer avec des balles et des peluches.

Comme Hunter n’a pas encore intégré les règles de politesse et qu’il ne s’entend pas avec ses congénères, une famille composée d’adultes et sans autre chien sera idéale pour lui. Mais ne vous en faites pas : ce gaillard très intelligent est prêt à relever de nouveaux défis, surtout en échange de délicieuses gâteries!

À l’instar de tous les chiens provenant de la SPCA de Montréal, Hunter est stérilisé, vacciné et micropucé. Avez-vous de la place dans votre vie pour ce beau géant?

Pour adopter Hunter

Si vous désirez rencontrer Hunter, veuillez remplir le formulaire d’adoption qui se trouve sur son profil.

Merci de choisir l’adoption!