Trois bonnes cuvées à 10, 20 et 30 $ la bouteille

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc bourguignon fait d’aligoté aussi digeste que rafraîchissant!

Bourgogne Aligoté 2020

P-L & J-F Bersan

Bourgogne - France

Code : 11890934

Prix : 19,30 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse coquille Saint-Jacques ou un feuilleté d’escargots.

Rien ne cloche et rien ne fait défaut avec ce plus que recommandable aligoté du nord de la Bourgogne. Parfums floraux, bouche juste assez enveloppante et fraîcheur gustative. Un produit salivant et désaltérant qui ne vous fera pas honte devant la visite en semaine comme le week-end. À boire lors des 12 à 18 mois suivant son achat.

2. Un fort surprenant rouge portugais ne coûtant même pas 11$ !

Vino Regional Alentejano 2020

Herdade das Albernoas - Encosta Guadiana

Alentejo - Portugal

Code : 10803051

Prix : 10,85 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 345 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.5 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de hot-chicken ou un spaghetti aux boulettes de viande.

Ce modeste mais combien efficace assemblage portugais est encore et toujours un des plus solides rapports qualité/prix/plaisir que l’on peut retrouver 12 mois par année à la SAQ! Pour une dizaine de huards, vous serez en présence d’un cru ibérique qui sera passe-partout à table sur de nombreux plats. Un flacon au contenu frais, léger, juteux et sans grande promesse. Ne l’oubliez pas plus de 2 ans dans votre réserve.

3. Un vin espagnol de plus d’une décennie qui pourra tenir en cave encore plusieurs années !

Rioja Gran Reserva 2011

Faustino

Rioja - Espagne

Code: 10483026

Prix: 30,50 $

Disponibilités: 360 bouteilles en ligne et 265 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2.2 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : une bonne grosse paëlla ou un réconfortant cipaille.

Cette cuvée hispanique de la célèbre appellation Rioja vous en fera «boire» de toutes les couleur ! Ses presque 12 ans d’âge lui vont à ravir et le produit ne démontre aucun signe d’essoufflement en dégustation. On aime son bouquet offrant des notes de boîte à cigares, de tas de feuilles mortes, de cuir et de mine de crayon plomb. Le gustatif a de la profondeur, du détail et du relief. Un fruité net, précis et éclatant est encore bien au rendez-vous. Tout ça pour vous dire que sa facture d’une trentaine de dollars est tout à fait raisonnable. Ça tiendra en cave plus de 10, 15 ou même 20 ans.