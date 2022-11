Gyros d’épaule de porc braisée, tzaziki maison et garniture classique

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 6 à 8 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 2 1⁄2 - 3 heures

INGRÉDIENTS

1 x 2,2kg d’épaule de porc désossée Olymel

2 c. à soupe (30ml) d’huile végétale

2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

1 gros oignon jaune émincé

3 gousses d’ail hachées

3 carottes taillées en tranches épaisses de 2 cm

4 branches de thym

2 feuilles de laurier

1 tasse (250ml) de cidre

1⁄4 tasse (60ml) de sirop d’érable

2 c. à soupe (30ml) de sauce soja

1 litre (1000ml) de bouillon de poulet

Tzaziki :

1 1⁄4 tasse (310ml) de labneh

1 concombre anglais

1 c. à thé (5ml) de sel fin

2 c. à soupe (30ml) d’huile d’olive

1 citron (jus et zeste)

8 feuilles de menthe ciselées

2 gousses d’ail hachées

Garniture :

Quantité suffisante :de laitue, tomates, oignon rouge, navets marinés

6-8 pains Gyros

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F (180°C). Placer la grille du four au centre.

Étape 2 : Dans un rondeau, chauffer l’huile à feu élevé puis tailler la pièce en deux et l’assaisonner de sel et poivre sur chaque surface. La saisir pour bien la colorer. Retirer-la sur une assiette.

Étape 3 : Ensuite, dans le gras de cuisson, ajouter le beurre et y faire suer les oignons, carottes, l’ail, le laurier et le thym frais 2 à 3 minutes. Déglacer ensuite avec le cidre, le sirop et la sauce soja, puis laisser réduire de moitié.

Étape 4 : Mouiller ensuite avec le bouillon de poulet puis amener à petite ébullition. Remettre les pièces d’épaule dans le tout, couvrir et enfourner pour 2 1⁄2 heures à 3 heures, jusqu’à ce que la viande s’effiloche sous la pression de la fourchette. Retirer la pièce de viande et l’effilocher. Conserver le jus de cuisson au congélateur pour votre prochaine pièce à cuire.

Étape 5 : Pendant la cuisson de la viande, tailler le concombre en demi sur le long pour l’épépiner avec une cuillère à café. Râper-le ensuite et disposer-le dans un tamis fin ou une passoire pour le laisser dégorger 45 à 60 minutes. Presser la chair pour y retirer le maximum d’eau puis disposer dans un bol avec le labneh, l’huile d’olive, l’ail hachée, le citron et la menthe ciselée. Assaisonner de sel et poivre et réserver au frais.

Étape 6 : Préparer vos garnitures préférées. Par exemple ; tomates, laitue, oignons rouges ciselés et navets marinés. Chauffer les pains au four 3 minutes et garnir avec la chair de porc effiloché, vos garnitures et la sauce tzaziki.

Bon appétit !