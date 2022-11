10 idées de cadeaux pour l'amateur de plein air

L’Halloween maintenant derrière nous, vive Noël! Alexis Nantel propose des cadeaux qui plairont aux amoureux de la nature.

À voir aussi : Les crampons

COUVERTURE LESTÉE À CAPUCHON EN SHERPA VELOUTÉ

Gris, 10 lb (4,5kg)

Couverture de pique-nique, camping, voiture enfants etc.

Conçu pour soulager le stress et l’anxiété = nature

100% polyester fleece doux doux

Sac de transport

70 po x 60 po

COUTEAU VICTORINOX

Couteau multifonction Hiker

Nouvelle version en bois de noyer européen

11 fonctions dont ouvre-boite, tournevis Philipps et scie à bois qui est essentielle

ENSEMBLE MÉDICAL ADVENTURE MEDICAL KIT

Complet, mais compact (RCR, Blessures graves, ampoules, brûlures etc.)

Classement selon les types de blessures pour s’y retrouver rapidement

Y’a tout là-dedans!

PANNEAU SOLAIRE BIOLITE 5+

10 watts d’électricité

Cadran solaire intégré pour optimiser l’angle de chargement

WACACO - CAFÉ ESPRESSO MINIPRESSO NS ou GR

Facile à utiliser et compact avec des capsules (NS) ou avec son café moulu (GR)

THERM-A-REST

Oreiller compressible ou gonflable

10 centimètres épaisseur – doux Air Head (certains isolés avec duvet)

Ne jamais sous-estimer le pouvoir de l’oreiller sur la qualité du sommeil

COUCHE DE BASE CHLOROPHYLLE

Couche de base Chl2 col ras, polyester et Spandex – coutures à plat

MULES ISOLÉES THERMOBALL TRACTION BOOTIE THE NORTH FACE

Chaudes, confortables, semelles dures pour déplacements extérieurs

BOUTEILLE NALGENE

Durable, aussi pour eau bouillante, etc.

OU Bouteille flexible 32 oz Flexible Cantene

Petit besoin nocturne... Gros goulot et différent qu’une bouteille rigide

+ GO GIRL

Go Girl urinating aid

On n’oserait peut-être pas l’acheter, mais si on le reçoit on va s’y mettre et les filles que je connais qui s’en servent adorent ça!

TASSE ISOLÉE STANLEY/LE RANDONNEUR

Tasse isolée Stanley

Chope à bière (2 canettes)