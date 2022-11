Les suggestions de lecture du 6 novembre 2022

Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- L’amour en cage

Lily Gaudreault

Libre Expression

Clémence Desgagnés, criminaliste de profession, est une femme qui semble tout avoir : la beauté, la carrière, le succès... Tout sauf l’amour. Ce besoin de trouver LA personne, le sentiment qu’elle se cache quelque part. Et si, au grand dam de Clémence, cet individu se trouvait dans une salle d’audience, dans le coin des accusés. Comment est-ce possible d’éprouver des sentiments qui vont à l’encontre de toutes nos valeurs morales? Est-ce que le cœur est plus fort que la tête ou l’inverse? Une histoire troublante qui amène son lot de remises en question.

2- La reine de rien

Geneviève Pettersen

Stanké

Après son grand succès «La déesse des mouches à feu», Geneviève Pettersen nous revient avec ce roman grinçant où on retrouve Catherine, maintenant femme, journaliste, mère, conjointe... Un quotidien bien routinier pour l’adolescente rebelle qu’elle était. Mais la tendance à l’autodestruction est toujours présente chez ce personnage aux vices bien apparents, mais qui nous fait pouffer de rire et aussi beaucoup réfléchir sur nos propres comportements... Gros coup de cœur pour toutes les références à l’actualité québécoise qui s’y retrouvent.

3- Vert comme l'enfer

Isabelle Grégoire

Québec Amérique

Deux époques, deux femmes qui ont beaucoup en commun sans le savoir. Alice quitte pour La Guyane française à la suite des découvertes troublantes dans sa vie personnelle. On la suit dans ce voyage périlleux où elle tente de se détacher de cet homme qui l’aime autant qu’il la déteste. Puis, 30 ans plus tard, il y a Fiona, jeune femme au trouble de l’attachement qui vient tout juste d’enterrer son exécrable mère. Qu’ont ces deux jeunes femmes en commun? Beaucoup. Un roman bien ficelé, où la jungle est autant présente dans l’environnement que dans la psychologie des personnages.

4-Mon encyclopetit des transports

Petits génies

COUP DE CŒUR DE MES DEUX COCOS DE 2 ans et demi et 1 an. Apprendre le nom de tous les véhicules de transport, c’est une passion à cet âge! Pelle mécanique, autobus de ville, voilier, camion-citerne, scooter ; lorsqu’il est trop tard pour regarder les véhicules dehors, on peut les regarder dans ce livre!

5- Le livre de 1,8 livres - Recueil de quatre histoires légères sur la prématurité

Collectif

La Bagnole

Une des peurs lorsqu’on est enceinte, c’est de ne pas savoir à quoi s’attendre. Qu’est-ce qu’on fait si on accouche avant le terme? Vers qui on se tourne? Quels sont les soins prodigués à l’enfant et comment l’aider? Toutes des questions qui restent en suspens... jusqu’au jour où ça nous arrive à nous ou à un proche.

Plus de 6000 bébés viennent au monde prématurés chaque année. C’est 8 % des naissances au Québec. Et pourtant, on en connait si peu sur le sujet. Préma-Québec est l’organisme qui vient en aide aux parents qui mettent au monde une petite merveille qui arrive avant le terme, en leur offrant un appui financier et psychologique. Grâce à de merveilleux artisans, auteurs ET illustrateurs, ce recueil de 1,8 livre (le poids d’un très grand prématuré) est entre vos mains. Vous y trouverez des informations, ainsi que quatre magnifiques histoires toute en douceur. L’argent des ventes du livre, dont la sortie est prévue le 17 décembre prochain, sera remis à l’organisme, mais il est toujours possible de faire un don sur leur site web.