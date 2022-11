Matelas en boîte : trucs et conseils pour bien le choisir

S'il est déjà ardu de magasiner un matelas, imaginez ce que représente l'achat d'un matelas en boîte qu'on commande... en ligne ! Voici nos quelques conseils pour vous guider dans l'acquisition d'un matelas en boîte.

Non, vous ne rêvez pas ! Depuis quelques années, les matelas en boîte ou en sac (bref, les matelas roulés et scellés sous-vide) ont complètement révolutionné la façon dont nous achetons des lits.

Ils ont d'abord été lancés sur le marché pour répondre aux besoins des consommateurs en ligne qui désiraient se procurer un matelas sans devoir se déplacer en magasin.

Unsplash Sincerely Media

Bien que ce soit encore récent, le matelas en boîte prend de plus en plus sa place dans le marché du matelas. Les acheteurs plus traditionnels apprécient tout autant ce type de matelas que les acheteurs en ligne.

Qu’est-ce qu’un matelas en boîte ?

D’abord, qu’est-ce qu’un matelas en boîte ? Comment un produit aussi volumineux peut-il entrer dans une boîte livrée directement sur votre perron ? Le processus, bien qu’il puisse sembler complexe, est somme toute assez simple : il est possible grâce à de la machinerie conçue expressément à cet effet.

Le matelas est d’abord placé dans un grand sac, puis déposé sur la plateforme de l’imposante machine, qui permet le retrait de l’air contenu dans le sac et le matelas, qui est alors réduit à une épaisseur minimum, puis plié sur sa longueur. À la fin du processus, la machinerie roule le matelas sur sa largeur, puis le scelle dans un deuxième sac de protection. Finalement, le matelas est placé dans sa boîte ou son sac, puis est identifié.

Certains craignent également que l’emballage du matelas ne l’endommage d’une manière ou d’une autre. N’ayez crainte !

Une fois reçu, vous n’avez qu’à le retirer de son emballage grâce au coupe-plastique offert dans la plupart des cas avec votre matelas, qui se déploiera et reprendra sa forme exacte en quelques minutes seulement. Dans l’espace de quelques heures, il aura retrouvé le niveau de confort prévu et vous pourrez y dormir... déjà!

Les avantages des matelas en boîte

Parmi ses nombreux avantages, mentionnons deux aspects pratiques non négligeables : ils sont abordables et sont livrés directement chez vous dans une boite que vous n’avez qu’à ouvrir.

De nombreux matelas en boîte sont accompagnés d’une bonne garantie de satisfaction. Cela vous permet d’essayer le matelas pendant une période donnée, puis de le retourner advenant qu'il ne convienne pas à vos besoins/attentes.

L’aspect écologique n’est pas non plus à négliger. En effet, le format compact des matelas en boîte permet aux détaillants d’optimiser l’espace disponible dans les camions de livraison pour ainsi réduire le nombre de sorties.

Pour réduire leur impact environnemental au maximum, des fabricants comme Endy et Polysleep offrent même la livraison à vélo dans certains centres urbains, dont le centre-ville et le Plateau à Montréal.

Comment choisir son matelas en boîte?

Si vous êtes en mesure d’essayer le matelas, c’est toujours préférable, puisque le confort demeure l’aspect le plus important comme on vous l'explique dans l'article Comment magasiner et choisir un bon matelas .

Comme pour un lit traditionnel, l’achat d’un matelas en boîte doit se faire selon les critères de confort propres à chacun. Les matelas en mousse (vendus en boîte ou non) ont l’avantage de mieux absorber les mouvements d’un partenaire au sommeil agité que les matelas à ressorts et d’offrir une bonne ventilation.

Si vous envisagez d’acheter un matelas en boîte, tentez de faire affaire avec une entreprise qui offre un choix varié pour vous assurer de trouver le bon pour vous, et ce, même si vous deviez échanger le premier modèle choisi.

Autrement, si vous désirez acheter en ligne, prenez le temps de bien prendre connaissance des descriptions, qui contiennent souvent des informations importantes comme le niveau de confort (moelleux, ferme, etc.), la sensation (effet mémoire, soutien, etc.), les avantages particuliers, le lieu de fabrication, etc.

Prenez aussi le temps de vous informer sur la garantie du produit et la garantie confort : assurez-vous de pouvoir essayer votre matelas pendant au moins 90 nuits. Habituellement, les fabricants canadiens de matelas en boîte proposent tous une période d’au moins 100 nuits d'essai.

L' Association des chiropraticiens du Québec suggère de choisir un matelas de type ferme ou semi-ferme, qui pourra supporter adéquatement votre dos.

Un matelas trop mou risquera d’occasionner trop de travail de votre colonne vertébrale, de votre tête et de votre bassin, entraînant facilement douleurs lombaires, céphalées, torticolis et autres douleurs neuro-musculo-squelettiques au petit matin.

À l’inverse, un matelas trop dur pourrait entraîner l’apparition de points de pression désagréables, rendant le sommeil difficile.

Pour éviter l’une ou l’autre de ces situations, le plus simple consistera à vous allonger avec votre partenaire, si tel est le cas, sur le matelas dans la boutique afin d’en tester le confort.