Des collations parfaites pour une activité en plein air cet hiver

Randonnée, ski, patins à glace: l’hiver est propice aux activités extérieures qui peuvent être faites en famille.

Saviez-vous que faire une activité physique en hiver exige environ 15% plus d’énergie que lorsqu’elle est pratiquée en été? C’est pour cette raison qu’il faut prêter une attention particulière à votre alimentation durant une sortie hivernale.

Pour bien vous préparer lors d'une activité extérieure, suivez les conseils d’Alison Caron, nutritionniste chez Provigo.

Faire le plein d’énergie avant le grand départ

Getty Images

Pour démarrer la journée du bon pied, il est important de manger suffisamment pour avoir toute l’énergie nécessaire pour entamer votre activité extérieure.

Si vous quittez la maison de bonne heure, pensez à des collations qui peuvent être préparées la veille et qui se mangent facilement dans un thermos, comme du gruau.

En plus de pouvoir être cuisiné à l’avance, celui-ci apportera les nutriments essentiels pour garder la forme durant tout l’avant-midi. Ajoutez-y des morceaux de fruits et de noix pour un déjeuner encore plus soutenant et savoureux.

Des collations pour garder la cadence

Getty Images

Une fois à l’extérieur et habillé chaudement – sans accès à une cuisinière, un four à micro-ondes et les mitaines mises –, il est important de miser sur des collations qui se mangent rapidement, qui n’ont pas besoin d’être réchauffées et qui vous soutiendront. La nutritionniste de Provigo vous propose deux options simples:

1. Des mélanges de noix et de fruits séchés qui, même en petite quantité, vous donneront tout le carburant nécessaire pour poursuivre votre effort physique.

2. Une barre tendre est aussi une excellente option pour assouvir votre faim. Même avec des mitaines, celle-ci se mange facilement! Vous pouvez les cuisiner en famille ou les acheter en misant sur celles qui contiennent des protéines et peu de sucre ajouté.

Conseil de pro : empêchez vos barres de geler en les mettant près de votre corps dans une poche intérieure de votre manteau ou encore, en ajoutant des chauffe-mains à votre sac à collations.

L’hydratation en hiver, un aspect souvent oublié

Getty Images/iStockphoto

La sensation de soif est moins perceptible en hiver. Il y a donc un risque accru de déshydratation lors des activités hivernales. L’effort physique en altitude qui rend la bouche plus sèche et la transpiration qui est généralement accentuée par les vêtements d’hiver sont des éléments qui pourraient causer une déshydratation lors de vos sorties.

La solution est simple: bien s’hydrater tout au long de la journée! En plus de gourdes d’eau, pourquoi ne pas apporter une boisson chaude dans un thermos qui pourra vous réchauffer lors de votre activité? Une tisane chaï chocolaté pourrait être une excellente idée pour vous réchauffer.

Terminez votre journée bien au chaud

Getty Images

Si votre journée en plein air se termine dans le calme autour d’un feu de camp, vous pourriez varier les collations. Des croustilles de maïs avec une trempette chaude à la salsa, crème sure et mozzarella réchaufferont tout le monde, en plus d’être un mets gourmand et adoré des enfants.

N’oubliez pas le chocolat chaud et le café conservés dans des tasses isothermes qui viendront apaiser les gorges irritées par le froid!

Voici 4 idées de collations à avoir sous la main pour vos sorties cet hiver:

Ce mélange de noix, de fruits séchés et de chocolat est parfait pour toute la famille et se mange facilement même avec des mitaines.

Des grains entiers et des fruits, le mélange par excellence pour vous donner tous les nutriments dont vous aurez besoin.

Dans un thermos, le chocolat chaud est un indispensable lorsque vous jouez dehors en hiver. Il réchauffe le corps, mais surtout le cœur.

Facile à préparer et super nutritif, le gruau est un repas idéal pour bien commencer votre escapade en nature.

Pour découvrir de nouvelles recettes et des astuces pour créer facilement des collations hivernales, prenez rendez-vous dès maintenant avec l’une des nutritionnistes de Provigo. Ces professionnels sont là pour vous accompagner dans toutes les sphères alimentaires de votre vie.