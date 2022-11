Ces 5 trucs pour rester au chaud vont vous faire encore plus aimer l’hiver

Passer du temps dehors en famille à contempler la neige scintillante, les joues rosies par le froid, est dans doute l’un des petits plaisirs que plusieurs chérissent durant la saison hivernale.

Pour passer au travers de l’hiver tout en douceur, il importe de prévenir l’intrusion du vent glacial et de la neige lors de vos sorties à l’extérieur.

Suivez ces 5 astuces pour rester au chaud cet hiver :

1. Adoptez le multicouche

Getty Images

Il est recommandé de porter de deux à trois couches de vêtements pour aller à l’extérieur par temps froid. La première, qui servira d’isolant, évacue l’humidité. On la choisit en laine mérinos ou en fibres synthétiques et on évite surtout le coton, un matériau qui ne respire pas très bien.

Ensuite, ajoutez une deuxième couche isolante, comme un polar, avant d’enfiler le bon manteau selon votre activité : un plus léger pour la voiture, un plus épais pour une sortie en forêt, etc.

2. Investissez dans des bottes de qualité

Vous perdez une bonne partie de la chaleur de votre corps par les pieds. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger l’importance de vous munir de bonnes bottes d’hiver !

Que ce soit pour déneiger votre entrée de garage ou vous balader avec les enfants, la gamme de bottes avec la technologie IceFX® de l’Équipeur permet de marcher avec assurance sur la glace – tout en restant au chaud – grâce à sa semelle antidérapante et son design innovant qui fournit une meilleure adhérence au sol au niveau du talon et de l'avant-pied.

Conçues à partir d’une technologie de pointe testée en laboratoire, ces bottes sont composées de caoutchouc souple et flexible ainsi que d’une semelle extérieure qui ne durcit pas au froid, ce qui améliore la traction.

Pour magasiner vos essentiels d’hiver, tournez-vous vers l’Équipeur qui offre un large éventail de produits adaptés à la réalité des pays nordiques, que ce soit pour les hommes, les femmes, les enfants ou même pour les chiens !

3. Prévoyez des articles de rechange

Getty Images

Dans le cas d’un passage prolongé à l’extérieur, pensez à remplacer vos chaussettes, vos mitaines et votre couche isolante lorsqu’elles seront humides. Si vous suez dans vos bas, par exemple, l’humidité refroidira vos pieds rapidement, et ce, même si vous possédez les meilleures bottes sur le marché.

4. Couvrez vos extrémités

Getty Images/iStockphoto

Après les pieds, la tête et les mains forment les zones les plus sensibles à la perte de chaleur. Pour les protéger efficacement, optez pour une tuque faite de matériaux synthétiques et des mitaines doublées et imperméables plutôt que des gants. Comme les doigts y sont regroupés, les mitaines permettent de conserver davantage vos mains au chaud.

5. Ne vous habillez pas trop tôt

Getty Images

Pour vous, comme pour les enfants, évitez d’enfiler tout votre attirail extérieur en vous y prenant trop d’avance. Si vous prévoyez faire un voyage en voiture, ne vous habillez pas en multicouche tout de suite : ce faisant, vous risquez d’accumuler de l’humidité dans vos vêtements et vos bottes.

Affrontez l’hiver avec confiance en choisissant la gamme de bottes antidérapantes avec la technologie IceFX® de l’Équipeur!