TOP 10 des meilleurs matelas en boîte [2022]

Vous songez à changer votre matelas à la maison et considérez sérieusement l'option du matelas en boîte ? Voici un TOP 10 des meilleurs matelas roulés/en boîte d'après l'avis des consommateurs canadiens.

Entièrement fabriqué et assemblé au Canada, ce matelas Beautyrest « Miab » se distingue par sa conception efficace et son emballage pratique.

Il est doté d’une première couche de mousse à mémoire infusée de gel qui offre un soulagement avancé des points de pression et qui favorise la liberté des mouvements.

La deuxième couche de mousse à mémoire haute densité infusée de gel dispose de propriétés similaires en plus de maintenir une température agréable pendant le sommeil.

Prix: 569 $ - 999 $ / Disponible chez Linen Chest

Ce matelas Codie Supreme dispose d'un tissu élégant fabriqué avec un tissu révolutionnaire « Ice Yarn » qui vous donne une sensation de fraîcheur au toucher, tout en conservant parfaitement votre température corporelle pour une nuit de sommeil idéale.

Courtoisie Linen Chest

Prix: 695 $ - 795 $ / Disponible chez Linen Chest

La mousse à mémoire de forme de ce matelas est infusée au thé vert et au charbon de bois ! Ces ingrédients naturels améliorent le sommeil.

Le thé vert aide à garder votre matelas frais et le charbon bloque efficacement l'humidité qui, autrement, conduirait à des odeurs odorantes.

Les mousses vous permettent de vous enfoncer dans ce matelas comme il se doit, pour une sensation de soutien qui berce vos articulations les plus douloureuses et aligne votre colonne vertébrale. Ce matelas moelleux est la preuve que les rêves peuvent devenir réalité !

Courtoisie Amazon

Prix: 155,82 - 859,99 $ / Disponible chez Amazon

Voici un matelas en mousse mémoire à l’étonnant rapport qualité-prix. Composé de 15 cm de mousse régulière offrant un bon soutien et de 5 cm de mousse gel-mémoire qui épouse les formes du corps tout en vous gardant au frais, le matelas est en outre recouvert d’un doux tissu infusé d’aloe vera pour un environnement de sommeil sain.

Courtoisie Linen Chest

Prix: 395 $ - 495 $ / Disponible chez Linen Chest

Le matelas Element possède deux couches de mousse de qualité supérieure créant un équilibre entre douceur et soutien.

Une couche supérieure de mousse perforée vous aide à rester au frais la nuit en favorisant la respirabilité. Il a une touche de douceur et de rebond, tandis que la mousse à mémoire de forme sous-jacente soutient les points de pression et berce les courbes. La mousse de base durable empêche l'affaissement et soutient tout le corps.

La housse écologique est fabriquée avec des matériaux recyclés et se ferme facilement. Il est conçu pour résister à des années d'utilisation.

Courtoisie Amazon

Prix: 545 $ - 1 204,72$ / Disponible chez Amazon

Le matelas de Polysleep est composé d'une mousse hybride antimicrobienne, permettant de réduire les allergies. Saviez-vous que le poids d'un matelas peut doubler en 10 ans, dû à l'accumulation de microbes? C'est la raison pour laquelle cette marque utilise une mousse antimicrobienne.

Il offre également un contour de soutien intégré et il est 100% conçu et fabriqué au Canada.

Courtoisie Amazon

Prix: 899 $ - 1 299 $ / Disponible chez Amazon

Endormez-vous comme sur un nuage avec ce matelas en mousse mémoire de 9 pouces, conçu avec soin.

À l’intérieur, le noyau respirable de la mousse de charbon de bambou hypoallergénique favorise la circulation de l’air et réduit les impuretés pour garder votre matelas frais plus longtemps. Une couche de mousse mémoire à gel ingénieuse aide à réguler la température de votre corps pour vous aider à rester au frais et confortable.

La housse supérieure en coton infusée de cuivre est souple, biologique et lavable à la machine. C’est le mélange ultime de confort et de commodité.

Courtoisie Walmart

Prix: 689 $ - 1 029 $ / Disponible chez Walmart

Conçu pour résoudre cinq problèmes de sommeil courants, ce matelas est construit avec des ressorts enveloppés individuellement et de la mousse à mémoire de forme gel pour un soutien ultime.

Il aide à réduire les mouvements de va-et-vient, encourage un bon soutien du dos et favorise une température de sommeil équilibrée. Si vous dormez à deux, sachez qu'il minimise l'impact des mouvements du partenaire.

Ce matelas en mousse à mémoire de forme est compressé et emballé, non seulement pour économiser sur l'expédition, mais le rendre beaucoup plus facile à gérer une fois qu'il arrive à votre domicile.

Courtoisie La Baie

Prix: 359,99 $ - 509,99 $ / Disponible chez La Baie

Un matelas moyen-ferme au soutien équilibré pour soulager les points de pression, peu importe votre position de sommeil. Ce matelas est fièrement fabriqué au Canada si vous souhaitez encourager l'économie d'ici !

Courtoisie Douglas

Prix: 619 $ - 869 $ / Disponible chez Douglas

Ce matelas de la marque Endy est l’équilibre parfait entre confort et soutien. D’une fermeté optimale pour relâcher la tension; détendez-vous et profitez du meilleur sommeil de votre vie avec ce matelas fait au Canada.

Restez au frais toute la nuit avec la mousse à cellules ouvertes qui assure une circulation d’air et un confort supérieurs à la mousse mémoire traditionnelle.

Courtoisie Endy