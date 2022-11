Une délicieuse recette de saumon poêlé, salsa de betteraves à l'aneth

Saumon poêlé, salsa de betteraves à l'aneth

Portions: 4 - Préparation: 5 minutes - Cuisson: 15 minutes - Réfrigération : 5 jours - Congélation : Non



Ingrédients

30 ml (2 c. à soupe) d'huile de canola

4 pavés de saumon d'environ 150-200 gr chaque, avec la peau

30 ml (2 c. à soupe) de beurre clarifié (ou un mélange de beurre et d'huile végétale)

3 betteraves jaunes moyennes, cuites, pelées et taillées en cubes

10 ml (2 c. à thé) d'herbes salées

Une échalote ciselée

3 gousses d'ail sommairement hachées

45 ml (3 c. à soupe) de câpres

2 betteraves rouges moyennes, cuites, pelées et taillées en cubes

10 ml (2 c. à thé) de miel

45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron

Deux noix de beurre

60 ml (1⁄4 de tasse) d'aneth ciselée

125 ml (1⁄2 tasse) de crème sûre

Préparation

Étape 1

Chauffer l'huile dans une poêle moyenne et saler les morceaux de saumon. Déposer les pavés, côté peau, et cuire jusqu'à ce que la peau soit bien croustillante et que la chair du saumon se soit cuite à la mi-hauteur, environ 7 minutes. Retourner les morceaux et poursuivre la cuisson une minute. Réserver.



Étape 2

Pendant ce temps, dans une seconde poêle, chauffer le beurre clarifié à feu moyen-vif. Ajouter les betteraves et les herbes salées puis sauter environ une minute. Ajouter l'échalote et l'ail puis sauter deux minutes supplémentaires. Incorporer les câpres et le miel et poursuivre la cuisson 2 minutes. Déglacer avec le jus de citron, réduire à sec. Incorporer les noix de beurre et parsemer de l'aneth ciselée et mélanger délicatement. Réserver.



Étape 3

Répartir la crème sûre dans 4 assiettes de service. Garnir de sel, poivre et quelques brins d'aneth. Déposer un pavé de saumon par assiette et garnir de la salsa de betteraves. Saler et poivrer au goût, servir aussitôt.