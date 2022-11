Des idées de cadeaux coquins pour Noël

Noël, c'est le plaisir d'offrir, de recevoir et d'aimer. Le plaisir, ça se partage! Voici 9 cadeaux coquins, sexuels et érotiques à offrir à Noël.

Des jeux sexuels, il y en a des centaines sur le marché. Il existe des jeux sexuels pour couple, des jeux sexuels pour femme, mais le meilleur est celui que vous aurez choisi pour faire plaisir à l'autre.

Le cadeau coquin peut autant être offert à un ami célibataire, un partenaire sexuel qu'un amoureux. Tant que la personne est ouverte d'esprit, légèrement aventurière et curieuse, ce cadeau risque de la faire sourire ou... rougir!

9 CADEAUX COQUINS POUR NOËL

1. Calendrier de l'avent sexuel, Amazon

Que diriez-vous de faire durer le plaisir... jusqu'à Noël? Ce calendrier de l'avent pour adulte contient 24 coupons sur lesquels un défi sexuel est inscrit, que ce soit une position sexuelle à réaliser ou un scénario à inventer. Ce cadeau coquin est idéal pour le couple puisqu'il peut autant être offert à un homme qu'à une femme.

PRIX : 13$

Amazon

2. Porte-jarretelle, Simons

Cette pièce de lingerie audacieuse est le cadeau coquin idéal à offrir à la femme qui fait battre votre coeur! Les jarretelles sont ajustables et les attaches satinées sont dissimulées pour offrir un look tout en élégance. Le porte-jarretelle est offert en deux couleurs, le rouge et le noir.

PRIX : 20$

Simons

3. Pommade de massage, The Body Shop

Pour passer un moment sensuel, il faut d'abord que la tête et le corps soient déposés. En plus d'être végétalienne, cette pommade de massage magique contient tous les ingrédients pour vous détendre après une grosse journée de travail. Quelques minutes de massage suffiront à vous abandonner!

PRIX : 20$

The body shop

4. Roman Ce que femme veut, Indigo

Quoi de mieux que d'éveiller le désir sexuel d'une femme en lui procurant un roman érotique? Le roman Ce que femme veut de l'autrice Marie Grey a tout ce qu'il faut pour stimuler le petit côté sensuel et érotique de n'importe quelle femme.

PRIX : 26,95$

5. Bougies de massage, Sephora

Voilà le cadeau sensuel parfait à offrir à Noël! Ce coffret cadeau contient trois bougies faites à partir d’huile de jojoba et de soja. Une fois la bougie fondue, elle va créer une huile, parfaite pour un message sensuel. De plus, cette bougie de massage a des propriétés hydratantes et relaxantes.

PRIX : 72$

Sephora

6. Jeu «vérité ou conséquence» pour couple, Amazon

À la recherche d'un cadeau sexuel pour vivre un moment à deux? Le jeu «vérité ou conséquence» pour couple contient 50 questions et défis à réaliser durant le temps des fêtes.

PRIX : 12,95$

Amazon

7. Tasse coquine, Ouimanon

La compagne québécoise Ouimanon a créé une collection de tasses rigolotes et... sexuelles! Il s'agit du parfait cadeau coquin à glisser dans un bas de Noël ou à offrir dans un échange de cadeau. Avec plus d'une centaine de tasses différents, il y en aura certainement un qui fera craquer la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau.

PRIX : 15,50$

Ouimanon

8. Masseur et vibrateur personnel, Amazon

Si votre partenaire a moins l'habitude des jeux sexuels, ce vibromasseur est l'un des premiers à lui procurer. Ce jouet sexuel servira à libérer les tensions grâce à sa fonction massage pour le cou et les épaules, mais il servira aussi à lui procurer du plaisir!

PRIX : 30,99$

9. Collection sensuelle de Sexe Orale, Moodgie

L'entreprise Moodgie s'est associée à Joanie et Lysandre, les animatrices du podcast Sexe Oral, pour développer une collaboration coquine! Cette collection, qui comprend une bougie, un parfum d'intérieur et un diffuseur à roseau, propose des fragrances qui apaisent nos émotions afin d’obtenir un moment détendu avec notre partenaire.

PRIX : entre 30$ et 40$