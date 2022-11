Voici toutes les séries et films à regarder en rafale en novembre

En novembre, une panoplie de séries télé et de films débarquent sur les plateformes Netflix, VRAI, Club illico et Crave, afin de vous donner une bonne raison de rester sous votre couverture préférée, le temps d’y passer quelques heures.

Eh oui, plusieurs nouveautés s’offrent à vous ce mois-ci et nous avons décidé de vous simplifier la tâche et de vous rassembler les meilleurs titres.

Voici les séries et films à regarder en rafale en novembre

1er novembre :

Netflix :

Young Royals: Saison 2

A Bad Moms Christmas

A Quiet Place

Fifty Shades Darker

The Firm

Get Out

The Imitation Game

Just Like Heaven

Madagascar

Open Water

Red Dragon

Shrek

Shrek 2

Single White Female

The Sum of All Fears

VRAI :

Chicanes d'héritage

2 novembre :

Netflix :

The Final Score

Killer Sally

3 novembre :

Netflix :



Blockbuster

4 novembre :

Netflix :

Buying Beverly Hills

Enola Holmes 2

Manifest: Saison 4 Partie 1

5 novembre :

Netflix :

La chute de l'empire américain

8 novembre :

Netflix :

Behind Every Star

The Claus Family 2

Triviaverse





VRAI :

Face au diable de la Côte-Nord

9 novembre :

Netflix :

The Crown: Saison 5

IFA Uncovered

Club illico :

La Faille saison 3

CRAVE :

Christine Morency : sans filtre

10 novembre :

Netflix :

Falling for Christmas

Lost Bullet 2

Warrior Nun: Saison 2

Club illico :

La chute de l’empire américain

11 novembre :

Netflix :

Capturing the Killer Nurse

Don't Leave

Down to Earth with Zac Efron: Saison 2: (Down Under)

Monica,

O My Darling

14 novembre :

Netflix :

Stutz

Teletubbies

15 novembre :

Netflix :

Goosebumps

Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure

VRAI :

La vitesse dans le sang

16 novembre :

Netflix :

In Her Hands

The Lost Lotteries

Mind Your Manners

Off Track

The Wonder

CRAVE :

Nez rouge



17 novembre :

Netflix :

1899

Christmas with You

Dead to Me: Saison 3

18 novembre :

Netflix :

The Cuphead Show!: Partie 3

Elite: Saison 6

The Violence Action

CRAVE :

Arsenault et fils

20 novembre :

Netflix :

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

21 novembre :

Netflix :

The Hangover

The Hangover II

My Little Pony: Winter Wishday

StoryBots: Answer Time

23 novembre :

Netflix :

Blood, Sex & Royalty

Christmas on Mistletoe Farm

Taco Chronicles: Cross the Border

The Unbroken Voice

Wednesday

CRAVE :

Complètement Lycée

24 novembre :

Netflix :

First Love

The Noel Diary

Club illico :

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

25 novembre :

Netflix :

Blood & Water: Saison 3

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich

28 novembre :

Netflix :

The Action Pack Saves Christmas

29 novembre :

Netflix :

Crime Scene: The Texas Killing Fields

Vikings: Saison 5

VRAI :

Canadiens Nordiques – La rivalité



30 novembre :

Netflix :

My Name Is Vendetta

The Lost Patient

Snack VS. Chef

Take Your Pills: Xanax