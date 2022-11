Menstruations : les 5 meilleures coupes menstruelles

La coupe menstruelle, une alternative écologique et pratique aux tampons et aux serviettes hygiéniques, est de plus en plus utilisée. On vous présente les 5 meilleures coupes menstruelles pour vous mesdames, dans cet article.

Vous cherchez une alternative aux tampons et aux serviettes hygiéniques? Envisagez la coupe menstruelle comme solution de rechange. La coupe menstruelle est un dispositif de protection hygiénique conçu pour être utilisé par les femmes lors de leurs règles.

Voici 5 produits qui révolutionneront vos périodes de règles et qui aideront aussi la planète !

TOP 5 DES MEILLEURES COUPES MENSTRUELLES

Cette coupe menstruelle réutilisable recueille votre flux sanguin mensuel tous les 21 jours. Insérée comme un tampon, elle offre une protection complète.

Restez active et confortable en la portant : dansez, courez et dormez avec cette coupe menstruelle que vous sentirez à peine ! Assurez-vous de vérifier la taille avant de la commander selon si vous avez déjà eu une grossesse ou non.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 19,87 $ / Disponible chez Amazon

Fabriquée à 100 % en silicone de qualité médicale, le DivaCup est une coupe menstruelle réutilisable en forme d’entonnoir qui offre jusqu'à 12 heures de protection.

Elle propose deux modèles, soit pour les femmes de moins de 30 ans qui n’ont jamais accouché ni bénéficié d’une césarienne, et un autre, pour les femmes de 30 ans et plus et/ou pour toutes les femmes ayant déjà accouché par voie basse ou par césarienne.

Réutilisable et écologique, la DivaCup deviendra vite un indispensable dans la salle de bain !

Courtoisie Walmart

Prix : 34,97 $ / Disponible chez Walmart

La coupe menstruelle douce de Saalt est fabriquée avec une formule de silicone ultra douce conçue pour être super confortable pour les personnes ayant une plus grande sensibilité.

La forme de l'entonnoir rend facile l'insertion et la sortie de la coupe à la fin de la journée. Jouissez d'un cycle menstruel sans fuite et sans odeur grâce à cet accessoire pratique.

Courtoisie Amazon

Prix : 43 $ / Disponible chez Amazon

Saine, propre et facile à utiliser, la coupe menstruelle est conçue pour s'adapter aux femmes de toutes tailles tout en offrant la protection la plus confortable jusqu'à 12 heures durant. La longue tige le rend facile à enlever, saisir et positionner.

Elle est d'ailleurs réutilisable pendant des années. Respectueux de l'environnement, cet accessoire sera un bon investissement pour le portefeuille... et la planète !

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais): 29,95 $ / Disponible chez Amazon

Envie de dire adieu aux tampons et serviettes hygiéniques ? Découvrez la seule coupe menstruelle avec une languette brevetée pour un retrait adapté aux débutants. Tirez simplement sur la tige pour retirer la coupe du vagin.

La coupe menstruelle Flex Cup a été conçue pour les débutants qui souhaitent s'initier à cet accessoire. Le gobelet flexible est 100 % réutilisable et dure des années si vous en prenez soin.

Courtoisie Amazon