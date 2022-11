Quelques trucs pour contrer la déprime du mois de novembre

TENDANCES - Ce matin, avec Julie Du Page, on parle du mois de novembre habituellement plus gris et mois lumineux! Novembre s’avère pour plusieurs un mois sans intérêt; un mois de transition, un mois qui nous plonge dans la noirceur. Les magnifiques paysages d’automne colorés sont derrière nous, et on n’a pas encore de paysages féériques tout en blanc.

Aujourd’hui, quels sont les petits trucs qu’on peut adapter à sa routine et à ses journées pour nous aider un peu? Certains trucs qu’on connaît peut-être, mais qu’il est bon de se rappeler et d’autres assez amusants ou inspirants!