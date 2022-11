10 jeux à faire en famille ou entre amis à Noël pour faire lever le party

Qu'ils soient drôles ou ludiques, les jeux sont bien souvent gages de succès pour un party de Noël réussi ! Découvrez notre TOP 10 de jeux à inviter à votre prochaine soirée festive des Fêtes.

La période des Fêtes est LE moment dans l'année où on reçoit famille et amis à la maison pour de belles soirées festives. C'est aussi le parfait moment pour jouer à des jeux de toutes sortes pour rire un bon coup et créer des souvenirs impérissables. Fous rires garantis !

Inutile de se prendre la tête : il existe de nombreux jeux qui sont très faciles à préparer à la maison, et ce, sans trop de matériel.

Et si vous n'avez pas le temps de les préparer, sachez que certains d'entre eux peuvent être commandés en ligne ou acheté en grande surface.

TOP 10 DE JEUX À FAIRE À NOËL

1. Le cadeau emballé

Un incontournable parmi les incontournables des partys de Noël depuis longtemps !

Il suffit d'emballer un cadeau avec plusieurs couches de papier d'emballage dans plusieurs boîtes de tailles différentes. Mettez-y beaucoup de ruban adhésif pour élever le niveau de difficulté et donner du fil à retordre à vos convives. Voici comment ça se joue :

Les joueurs s’assoient en rond, le cadeau au centre, et brassent à tour de rôle un dé à jouer.

Quand un joueur obtient le chiffre 6, il doit enfiler une paire de mitaines de four et tenter de déballer le cadeau, jusqu’à ce qu’un autre joueur obtienne le chiffre 6.

Le joueur qui réussit à déballer le cadeau en entier est le gagnant et remporte le cadeau qui se cache à l'intérieur !

2. La boulette

Le jeu de la boulette est un classique parmi les classiques des jeux de Noël dont on ne se tanne jamais ! Ce jeu de devinettes se déroule en trois manches et se joue en équipes d’environ trois ou quatre joueurs.

On a tous quelques bouts de papier qui traînent à la maison. Ajoutez à cela un dé à jouer, des crayons et un bol. Le concept est bien simple :

Chaque joueur inscrit cinq mots sur cinq bouts de papier, par exemple des objets, des noms de ville, des verbes d’action, selon les règles que vous établirez.

On chiffonne les bouts de papier pour former de petites boulettes que l’on place dans un bol.

On remet un nombre déterminé de petits papiers à chacun des joueurs.

Durant la première manche, un joueur doit tenter de faire deviner le plus de mots possible à son équipe en donnant des indices, mais sans jamais nommer le mot lui-même, dans un temps donné.

Les équipes jouent à tour de rôle et la première manche se termine quand tous les mots ont été devinés.

La deuxième manche se joue selon le même principe, et avec les mêmes mots, sauf que les joueurs n’ont le droit qu’à un seul mot comme indice.

À la troisième manche, ça se corse, puisque les joueurs doivent uniquement mimer les mots.

Pas envie de rassembler le matériel nécessaire? Pas de problème. Vous pouvez simplement commander le jeu en ligne et il sera livré à votre porte.

Courtoisie Amazon

Prix : 26,95 $ / Disponible chez Amazon

3. Le jeu de la carotte

Si vous voulez rire un coup à votre party de Noël, ce jeu doit absolument trouver sa place dans la soirée. Après quelques consommations, ce jeu peut devenir complètement hilarant et provoquer des fous rires incontrôlables ! On joue de cette façon:

Les joueurs se placent debout en cercle et doivent, à tour de rôle, faire passer une carotte d’un joueur à l’autre en la coinçant entre leurs genoux, sans utiliser les mains.

Lorsqu’un joueur échappe la carotte, il est automatiquement éliminé.

4. Fais-moi un dessin & mime version Noël

Avec ce jeu, vous retrouverez le plaisir de vous amuser en équipe à Noël! Deux équipes de 3 personnes s’affrontent et doivent faire deviner le mot ou la chanson de Noël qu’il tente d’illustrer, et ce, dans un court délai. C’est la formule classique:

On vous donne un mot que vous devez faire deviner à vos adversaires en le dessinant rapidement. Ce peut être un animal, un objet, un lieu ou une personnalité connue, par exemple.

Pour aider les joueurs, vous pouvez préparer à l'avance des idées que les invités pourront piger s'ils sont en panne d'inspiration. Si c'est trop facile, ajoutez des défis.

Ce jeu de dessins et mimes à thématique de Noël peut très bien être acheté en magasin ! L’important est de vous amuser en famille ou entre amis.

Courtoisie Indigo

Prix : 16,99 $ / Disponible chez Indigo

5. Qui suis-je ?

Ce jeu facile à jouer est agréable et ne nécessite pas de grande préparation non plus! Inscrivez simplement sur des cartons le nom de quelques personnalités publiques notoires. On joue comme ceci:

À tour de rôle, chaque joueur pige un nom qu’il se colle dans le front sans le regarder.

Le joueur doit tenter de deviner l'identité de la célébrité qui se trouve sur son front en posant aux autres invités des questions fermées se répondant uniquement par «oui» ou par «non».

Si vous préférez opter pour un clé en main et pouvoir jouer à un jeu très similaire avec les enfants à Noël, c'est chose possible en vous procurant le jeu de société Hedbanz.

Courtoisie Amazon

Prix : 22,70 $ / Disponible chez Amazon

6. Karaoké

Si vous aimez pousser la note avec vos invités plus la soirée avance, un karaoké s'avère tout indiqué lors de votre réception des Fêtes. Ce jeu permettra à tous d'interpréter leurs plus grands succès au micro et de mettre de l'ambiance dans la maisonnée.

Procurez-vous un seul microphone de karaoké et vous avez ce qu'il faut pour proposer ce jeu à vos invités le soir de Noël !

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais): 31,99 $ / Disponible chez Amazon

7. Tic Tac Boum

Envie de rire un bon coup ? Pour jouer à ce jeu dans le temps des Fêtes, vous aurez besoin d'un bon vocabulaire, des nerfs d'acier et d'une bonne dose de sens de l'humour. On peut s'amuser durant 15 à 30 minutes en jouant à au moins 2, et jusqu'à 12 joueurs.

Une carte, contenant deux lettres ou plus, est pigée par un premier joueur.

Chacun leur tour, les joueurs doivent dire un mot contenant les lettres de la carte.

À tour de rôle, trouvez un mot qui inclus cette syllabe à l'endroit où le dé l'aura défini au début, au centre ou à la fin des mots.

Dépêchez-vous la bombe circule de main en main jusqu'à ce qu'elle explose et qu'elle ne vous élimine du tour !

Courtoisie Renaud-Bray

Prix : 39,99 $ / Disponible chez Renaud-Bray

8. L'album souvenir

Si vous vous sentez nostalgique ou si vous faites un party avec des gens récemment rencontrés, invitez-les à vous envoyer en amont une photo d'eux célébrant Noël alors qu'ils étaient enfants. Un peu comme on le fait souvent lors des showers de bébé.

Imprimez ces photos souvenirs sur un carton et numérotez-les. Les invités à la soirée pourront s'amuser à deviner qui est qui... Gare aux barbes qui changent énormément les visages des bébés garçons ! Celui ou celle qui a le plus d'associations gagne au jeu.

9. Passe-moi un sapin

Voilà le jeu « brise-glace » par excellence... Un classique pour faire lever votre party! Tout le monde s’arrache ce jeu inventif et amusant depuis son lancement. Orientez subtilement les conversations afin de faire dire à votre interlocuteur l’un des trois mots inscrits sur votre carte-sapin afin de vous en débarrasser.

On adoooore ce jeu parce qu'on peut jouer jusqu'à 50 joueurs en tout. Voici comment on joue:

Chacun reçoit une carte sur laquelle sont inscrits trois mots que vous devez faire dire à votre interlocuteur.

Vous y parvenez? Refilez-lui votre carte, passez-lui un sapin.

Le joueur qui aura le plus de cartes à la fin du jeu devra piger une carte et réaliser l'épreuve qui y est demandée devant tout le monde.

Courtoisie Renaud-Bray

Prix : 19,99 $ / Disponible chez Renaud-Bray

10. Gala de fin d'année

Soulignez les faits saillants de la dernière année des gens, famille, amis ou collègues, qui viennent chez vous pour célébrer les Fêtes ! Organisez un gala maison avec différentes catégories et distribuez les nominations.

Voilà une belle occasion de souligner un dépassement sportif, une nomination au bureau ou une bonne action, par exemple. Vous pouvez même préparer de petits trophées ou des cadeaux thématiques pour souligner le tout de belle façon !

Courtoisie Amazon

Prix : 19,99 $ / Disponible chez Amazon

Si vous voulez ajouter un peu de compétition à tous ces jeux, prévoyez de petits cadeaux aux gagnants et de petits cadeaux pour les secondes places ou en guise de prix de participation.

Bref, il y a une foule de de jeux qui vous permettront de passer une soirée de Noël mémorable, mais l’important est avant tout de passer du temps de qualité avec les êtres qui vous sont chers.