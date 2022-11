Les meilleurs conseils pour bien entretenir sa barbe

Puisque vous êtes nombreux à vous laisser pousser la barbe, surtout durant le mois de novembre, voici quelques conseils pour bien l'entretenir.

Bientôt 10 ans que les hommes se laissent pousser les poils au visage durant le Movember, un mouvement qui a permis de financer plus de 1250 projets en santé masculine à travers le monde. L'occasion était bien choisie pour s'entretenir avec un expert de la barbe. Julien Blanchard est président et cofondateur des Industries Groom, qui proposent une large gamme de produits de soins du visage pour homme.

Conseils pour prendre soin de sa barbe

1. Nettoyer sa barbe avec un savon adapté.

Plus elle est portée longue, plus la barbe a tendance à emmagasiner les saletés et bactéries. Comme la peau du visage est moins grasse et plus sensible que celle du cuir chevelu, il faut utiliser des produits nettoyants adaptés. Les shampoings pour barbe sont moins abrasifs et plus doux que les shampoings pour cheveux.

Shampoing à barbe

Shampoing à cheveux pour homme

2. Hydrater la barbe et la peau.

La pousse de la barbe va affecter la production de sébum. Donc, la peau qui se trouve sous la barbe aura tendance à être plus sèche, ce qui peut provoquer des démangeaisons ou de la production de pellicules. Bien que les shampoings à barbe contiennent des ingrédients qui vont adoucir les poils, il est préférable d'employer un hydratant, conçu spécifiquement à cet effet, comme un revitalisant à barbe ou une huile à barbe.

Revitalisant à barbe

Huile à barbe

3. Brosser soigneusement la barbe.

Si le peigne peut servir à démêler la barbe, la brosse, quant à elle, peut faire bien plus! Le simple fait d'utiliser une brosse à poils de sanglier va permettre d'éliminer les saletés retenues dans le poil, de déloger les poils et les peaux mortes, tout en offrant l’hydratation voulue. Ce matériau noble va aussi offrir beaucoup de brillance.

Brosse à barbe

4. Coiffer sa barbe.

Il est possible d'utiliser un baume à barbe pour hydrater sa barbe puisqu'il contient de la cire d’abeille, de beurre de karité et de l’huile d'argan. Le baume va surtout aider à coiffer les poils rebelles!

Baume à barbe