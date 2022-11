Les positions Kamasutra préférées des femmes

Il existe des différences physiologiques importantes entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi les femmes ont tendance à atteindre l'orgasme plus facilement dans certaines positions sexuelles. Bien que les préférences des unes peuvent différer de celles des autres, il y a des positions sexuelles Kamasutra que les femmes préfèrent.

Le recueil de Kamasutra a longtemps été caché, bafoué et réprimandé. Aujourd'hui, les moeurs ont changé. Ce recueil, qui contient plus d'une centaine de positions sexuelles, est consulté d'un bout à l'autre du monde.

Bien plus qu'un simple livre illustré de positions sexuelles, le Kamasutra se veut un recueil philosophique et éthique, qui célèbre l'amour. À travers la position de la levrette et celle du missionnaire, on nous enseigne que l'orgasme passe aussi par la passion et le respect qui unissent deux personnes.

Rédigé par le philosophe indien Vatsyayana au IVe siècle, le recueil de Kamasutra est encore aujourd'hui un ouvrage reconnu et consulté. Il s'agit d'une référence indéniable de la littérature érotique... bien devant Fifty Shades of Grey!

Les positions sexuelles Kamasutra préférées des femmes :

1. La position le Noeud coulant

Le Noeuf coulant est l'une des positions du Kamasutra les plus romantiques. Cette position permet aux deux partenaires de se regarder dans le blanc des yeux, tout en s'échangeant des mots tendres.

2. La position du Lotus

Semblable à la position du Noeud coulant, la position du Lotus suggère une plus grande proximité. La femme dépose ses jambes sur les épaules de son partenaire pour pouvoir ensuite l'embrasser tendrement.

3. La position de la cuillère

Celles qui sont à la recherche de proximité sont comblées avec cette position sexuelle du Kamasutra. La cuillère permet d'être en symbiose avec son partenaire durant les ébats.

4. La position de la Cowgirl inversée

La position Kamasutra de la Cowgirl inversée est parfaite pour celles qui aiment relever des défis. Comme l'angle du pénis est à l'inverse, les femmes doivent user de dextérité et de douceur pour s'affranchir dans cette position.

5. La position du Pintball

En relevant légèrement leur bassin, à l'aide des bras ou d'un coussin, les femmes peuvent avoir accès à une pénétration plus profonde. Les sensations pour las femmes sont donc décuplées!

6. La position de La chaise

Si les femmes aiment autant cette position du Kamasutra, c'est qu'elles peuvent recevoir des caresses au niveau du cou et du dos. Dans la position de la chaise, c'est aussi elles qui dictent le rythme.

7. La position de Ballet

La position sexuelle du Ballet est idéale pour celles qui aiment faire l'amour dans des endroits inusités... sans se faire prendre! De plus, cette position permet d'enlacer son partenaire.

8. La position du Cunnilingus

Quelle femme n'aime pas la position du Cunnilingus?