ACTUALITÉS - Depuis les dernières années, nous parlons de plus en plus de la présence de tiques au Québec. Elles peuvent transmettre la maladie de Lyme et ça inquiète de plus en plus de citoyens. En plus on a l’impression qu’il y’a une progression de l’espèce sur le territoire québécois.

On discute de cette préoccupation avec la conseillère scientifique spécialisée et coordonnatrice du dossier Lyme, Marion Ripoche.