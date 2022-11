Le 9h15

Des infrastructures impressionnantes et insolites

Avec les travaux au tunnel Lafontaine, il est beaucoup question d’infrastructures de transport dans l’actualité ces temps-ci. Ça a inspiré Paul Houde. Dans notre 9h15, Paul va nous parler des ponts et des tunnels les plus longs au monde. Et on va aussi aller faire un petit tour dans un métro fantôme.