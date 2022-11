Soins capillaires : les 10 meilleures poudres coiffantes

Les poudres coiffantes sont des produits dont on ne devrait pas se passer pour s'assurer un volume longue durée. Si vous songiez depuis longtemps à essayer l'un de ces produits magiques, voici une sélection des meilleures poudres volumisantes et texturisantes du moment.

Si on a tendance à penser que les poudres coiffantes sont destinées qu'aux femmes, on se trompe royalement. Des poudres coiffantes pour hommes et pour femmes sont disponibles sur le marché. Ces produits capillaires tantôt volumisants tantôt texturisants répondront autant aux moindres désirs de toute personne qui est à la recherche de volume !

La poudre coiffante, à la texture légère et non collante, permet de donner un volume naturel à sa coiffure tout en restant invisible sur ses cheveux.

Elle s’applique davantage sur cheveux fins et plats car elle leur donne un aspect plus épais.

Pour celles et ceux qui manquent de temps pour se coiffer le matin, elle permet de donner aux cheveux un style ondulé naturel sans les alourdir.

TOP 10 DES MEILLEURES POUDRES COIFFANTES

La poudre Session Label The Powder est une poudre coiffante à texture sèche qui offre une dispersion fine pour un volume ciblé, une texture souple et une prise en main instantanée. Ce produit capillaire est 100 % végétalien.

Prix : 26 $ / Disponible chez Amazon

Cette poudre gainante et matifiante donne un effet mat avec des mouvements naturels à vos cheveux. Elle assure une tenue légère et sèche. Elle fonctionne particulièrement bien sur les cheveux fins afin de donner du volume.

La poudre texturisante Dust It a reçu des critiques élogieuses de la part de magazines et de professionnels de salon du monde entier.

Prix : 25,30 $ / Disponible chez Amazon

Cette formule inodore et incolore est idéale pour ajouter de la texture et donner un coup de pouce aux cheveux fins de bébé. La poudre ajoute du volume aux racines pour une mise en pli digne du salon de coiffure.

Prix : 22,50 $ / Disponible chez Amazon

Ce produit est une poudre texturisante qui « gonfle » pour donner un volume instantané à la racine, ce qui est idéal pour les cheveux fins, minces ou plats afin de créer des styles amples et relevés.

Prix : 22 $ / Disponible chez Sephora

Cette poudre coiffante offre aux cheveux du volume et de la texture avec un fini mat. Appliquez directement sur les racines pour soulever ou à travers les longueurs et les extrémités pour un effet mat et ébouriffé ! Vous l'adorerez, c'est certain.

Prix : 21,40 $ / Disponible chez Amazon

Atteignez de nouveaux sommets de volume avec la poudre coiffante Got2b. La formule texturise chaque mèche de cheveux pour créer un volume maximal presque instantanément.

Prix : 6,62 $ / Disponible chez Amazon

Cette poudra coiffante offre une tenue flexible et épaissit les cheveux lors du coiffage. Elle revitalise et restaure les cheveux également.

Prix : 22,13 $ / Disponible chez Amazon

Augmentez votre volume grâce à cette poudre en aérosol qui rehausse les cheveux mous en quelques bouffées. ELle offre un volume immédiat à la racine et une texture légère sur toute la chevelure.

On l'apprécie pour sa tenue souple et longue durée qui perdure toute la journée !

Prix : 19,99 $ / Disponible chez Amazon

La poudre Davines est utile pour créer du volume au niveau des racines, mais elle est aussi parfaite pour épaissir les cheveux et créer un bel ondulé. Cette poudre texturisante crée une tenue structurée et rafraîchit les éruptions d'un jour sans laisser de résidus.

Agitez doucement avant utilisation. Saupoudrez directement sur les racines où le volume est souhaité ou mettez la poudre dans vos mains, frottez-les ensemble puis appliquez sur les cheveux.

Prix : 51,91 $ / Disponible chez Amazon

La poudre capillaire d’Aveda redonne du tonus aux cheveux les plus fins grâce à la gomme d’acacia et l’argile kaolin qui permettent d’augmenter le diamètre des cheveux. Elle épaissit instantanément les cheveux de 17 %.

Le produit se transforme d'une poudre en une lotion légère et absorbante dans les mains lorsqu'on l'applique.

