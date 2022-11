Les 5 meilleurs fonds de teint sur le marché

Que vous soyez à la recherche d'un teint naturel ou d'une couvrance impeccable, il existe un fond de teint pouvant répondre aux besoins de votre peau. Au banc d'essais, les meilleurs fonds de teint de tous les temps!

Avant de vous procurer un nouveau fond de teint, il faut d'abord prêter attention à certains principes de bases. Il faut connaître votre couleur de peau, votre type de peau (grasse, mixte ou sèche) et votre besoin de couvrance.

Les rayons de fonds de teint proposent un large spectre de couleurs, qui puisse convienir à toutes les peaux. Demandez-vous si vous cherchez un fond de teint de couleur chaud, froid ou neutre. Essayez celui qui semble vous convenir sur la paume de la main ou la mâchoire. Idéalement, testez votre nouvelle couleur de fond de teint sous la lumière naturelle.

L'univers des fonds de teint est vaste! Après avoir déterminé la couleur de fond de teint qui vous convient, il faut identifier la texture qui conviendra à votre type de peau. Il est préférable d'opter pour un fond de teint hydratant, comme un BB cream, si vous avez la peau sèche. Au contraire, si vous avez la peau grasse, il vaut mieux choisir un fond de teint en poudre ou en liquide.

Finalement, il faut savoir que ce ne sont pas tous les fonds de teint qui offrent la même couvrance. Si certains fonds de tient vont donner un effet bonne mine ou un hâle naturel, d'autres auront pour avantage d'offrir une couvrance grande surface.

Quel est le meilleur fond de teint?

1. Fond de teint Face Up, That'so

Véritable révélation, nous avons testé le fond de teint Face Up de That'so. Il s'agit d'un vaporisateur maquillage, qui libère une délicate poudre. Idéal pour celles qui aiment avoir une belle couvrance à porter de main, ce fond de teint nous a surpris par sa rapidité et facilité d'application. Le fond de teint de That'so donne un effet bonne mine, tout en laissant la peau légère, soyeuse et unifiée.

Fond de teint Face Up, That'so

2. Fond de teint Sans-façon Cosmétique

Nouvellement arrivé dans les pharmacies au Québec, le fond de teint de Sans-Façon offre un voile teinté minimaliste et confortable. Si nous avons autant adoré ce produit fait au Canada, c'est surtout parce qu'il laisse la peau lumineuse et éclatante. Nous l'avons combiné à la poudre libre Sans-façon pour une meilleure tenue. Un parfait duo!

Fond de teint Sans-façon

3. Fond de teint Beautiful Skin, Charlotte Tilbury

Ce fond de teint de luxe ne risque pas de vous décevoir. Dès la première application, il nous a impressionné par son effet naturel et légèrement scintillant. Il est parfait pour celles qui aiment que leur peau respire et reste en santé, même si elles appliquent un fond de teint couvrant, des heures durant.

Fond de teint Beautiful Skin, Charlotte Tilbury

4. Fond de teint Feel Good, Lancôme

Rapidement, nous avons compris que ce fond de teint allait plaire à un grand nombre. Il laisse une nette impression d'hydration. Celles qui sont à la recherche d'un bon fond de teint qui offre une couvrance légère, mais durable, vont être enchantées par ce produit. Nous avons aussi été heureuses d'apprendre que ce fond de teint possède de l'acide hyaluronique.

Fond de teint Feel Good, Lancôme

5. Fond de teint Your Skin But Better, It Cosmetic

Nous ne pouvions pas faire un banc d'essai sans tester l'un des fonds de teint les plus vendus à travers le monde. Le fond de teint Your Skin But Better offre une couvrance totale. Mais si nous l'avons autant aimé, c'est parce qu'il contient un FPS 50 UVA/UVB à large spectre pour protéger la peau du vieillissement prématuré.

Fond de teint Your Skin But Better, it Cosmetic