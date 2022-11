SPCA de Montréal : Larry se cherche une famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Larry, le plus zen des chats, cherche une famille!

La SPCA de Montréal a actuellement de nombreux chats en attente d’adoption. Contrairement aux chatons, qui se font adopter rapidement, les pensionnaires plus vieux ont parfois besoin d’un coup de pouce pour trouver un foyer qui leur convient. En adoptant un animal âgé à la SPCA de Montréal, vous lui donnez bien sûr une deuxième chance, mais votre bonne action présente un autre avantage. En effet, les chats « d’expérience » sont très attachants, savent relaxer et font de belles siestes l’après-midi pendant que vous vaquez à vos occupations! Eh oui, même s’ils ont besoin d’exercice et qu’ils aiment jouer, les animaux âgés sont généralement plus calmes que les jeunes.

Parmi les animaux en quête d’une famille se trouve l’attachant Larry, 10 ans, qui fera fondre votre cœur, assurément. Ce chat zen rêve de se prélasser sur vos genoux lorsque vous regardez vos émissions de télé préférées. Si vous travaillez à la maison, Larry s’installera près de votre ordinateur pour vous tenir compagnie – un collègue de travail idéal!

Très sociable, il se précipitera à la porte pour vous saluer lorsque vous rentrerez à la maison. D’ailleurs, vos invité.e.s seront aussi très bien accueillis par Larry, puisqu’il n’est pas du tout craintif! Vous avez déjà un chat à la maison? Pas de problème! Larry s’entend bien avec ses semblables, en autant qu’ils respectent sa tranquillité.

Bref, ce majestueux matou est facile à vivre et a une personnalité de rêve. Il adore même se faire brosser! Souffrant de diabète, Larry est à la recherche d’une famille attentionnée, prête à lui faire une injection deux fois par jour pour contrôler sa maladie. Sachez toutefois que la situation est parfaitement gérable, car ce chat exceptionnel accepte les piqûres sans rouspéter. Il doit aussi consommer une nourriture spéciale et être suivi par un vétérinaire, qui s’assurera qu’il se porte bien. Afin de faciliter son adoption, la SPCA de Montréal absorbe les frais habituels d’adoption : accepter de prendre soin d’un chat diabétique est déjà un geste très généreux.

Larry jouit d’une excellente qualité de vie, mais il devra perdre un peu de poids. Il est stérilisé, vacciné et micropucé, et a bénéficié d’une dentisterie à la SPCA de Montréal.

Il ne lui manque maintenant qu’une famille aimante pour s’occuper de lui; il le mérite tant! Avez-vous une petite place chez vous pour ce beau bonhomme? Larry vous en sera éternellement reconnaissant!

Pour adopter Larry

Si vous désirez rencontrer Larry, veuillez remplir le formulaire d’adoption qui se trouve sur son profil.

Merci de choisir l’adoption!