LA SOLUTION POUR MARCHER SUR LA GLACE AVEC ASSURANCE CET HIVER

Passer du temps dehors en famille à contempler la neige scintillante, les joues rosies par le froid est sans doute l’un des petits plaisirs que plusieurs chérissent durant la saison hivernale.

D’ailleurs, la meilleure façon d’affronter la saison froide avec aplomb, c’est d’être bien équipé... de la tête aux pieds ! Et quand vient le temps de vous chausser, direction L’Équipeur pour trouver chaussure à votre pied.

Alors que le détaillant canadien a bâti sa réputation en tant que leader de vêtements et de bottes pour le travail, il offre aussi plusieurs produits qui possèdent des innovations techniques facilitant la vie des Québécois.

Parmi celles-ci, on compte une gamme exclusive de bottes antidérapantes, disponible chez L’Équipeur, avec la technologie IceFX® qui procure une sécurité accrue, confort et confiance à chaque sortie hivernale. Une façon efficace de réduire le risque des chutes et dérapages cet hiver !

Qu’est-ce que la technologie IceFX® ?

Avec son design innovant, la technologie IceFX® procure une meilleure adhérence au sol – au niveau du talon et de l'avant-pied – grâce à sa semelle antidérapante sur les surfaces glacées.

Deux innovations vous permettent de marcher avec assurance sur la glace, soit l’adhérence ICELANDIC GRIPTM, un matériau abrasif qui rappelle la fibre, conçu pour adhérer à la glace mouillée, et la technologie GREEN DIAMOND®, un quartz synthétique imprégné dans le caoutchouc.

Bien adaptée à la réalité des pays froids, cette technologie inclut une semelle extérieure antidérapante qui améliore le contact avec la surface, un composé de caoutchouc flexible qui performe par temps froid ainsi qu’une adhérence avancée qui permet d’éviter les dérapages.

Testée et approuvée

Cette technologie de pointe a été testée en laboratoire pour en mesurer son efficacité. Les spécialistes de l’Institut de recherche KITE à Toronto ont mis à l’épreuve des bottes populaires vendues au Canada, en faisant marcher des participants sur une surface glacée et une mouillée.

Le test a permis d’attribuer un résultat sous la forme de « flocons » pour chaque modèle. Pour obtenir au moins un flocon, les quatre participants qui ont testé les bottes devaient pouvoir monter et descendre à une inclinaison de 7 degrés ou plus sans avoir glissé de manière dangereuse sur les deux sortes de glace.

Résultat ? Une collection de bottes munies de la technologie IceFX®, offerte chez L’Équipeur, fait partie de la petite sélection de modèles qui a réussi le test.

Autant pour les hommes, les femmes que les enfants, L’Équipeur propose un assortiment de bottes d’hiver avec la technologie IceFX® pour toute la famille.

La technologie IceFX® se retrouve également dans le rayon des bottes de travail et bientôt, les chiens y auront droit aussi. Disponibles du côté de plusieurs marques recherchées comme WindRiver, Helly Hansen, Dakota et Denver Hayes, vous trouverez ces bottes et une offre diversifiée de produits en magasin, et ce, pour vous garder au chaud et en sécurité cet hiver.

Marchez avec assurance cet hiver grâce aux bottes antidérapantes munies de la technologie IceFX®, une exclusivité chez L’Équipeur.