3 bons vins biologiques à moins de 20 $ la bouteille

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc autrichien aussi invitant qu’aguicheur !

Grüner Veltliner 2021

Felix - Weszeli

Basse-Autriche - Autriche

Code: 13618521

Prix: 19,25 $

Disponibilités: 360 bouteilles en ligne et 270 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un gros plateau de sushis ou un Pad thaï de crevette ou de poulet.

Ce très joli grüner d’Europe de l’Est est fort charmant et je vous le recommande chaudement. En sentant le produit, on a envie de le prendre en bouche assez rapidement tellement ses parfums exotiques et floraux sont séduisants. La bouche est franche, sans la moindre trace de sucre résiduel et d’une fraîcheur désaltérante à souhait. Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat pour bien en profiter.

2. Un fort recommandable rouge espagnol issu d’une culture biologique qui est sans ajout de sulfite.

Tempranillo 2020

Qvinto Arrio - Navarrsotillo

Rioja - Espagne

Code : 14963140

Prix : 19,25 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.2 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers de bœuf ou de porc effiloché et une salade de betteraves rouges.

Hein, un vin nature de la Rioja, pratiquement sans bois et fait en culture bio? Oui, tout à fait! Le fruité est précis, croquant, net et juste assez abondant. Sans avoir une profondeur immense ou une complexité phénoménale, le produit est franchement bon et rien ne fait défaut. Le nom du vin est peut-être difficile à épeler mais il est très facile à apprécier! Les plus patients pourront l’allonger encore 3 bonnes années dans la noirceur de leur réserve.

3. Un assemblage sud-africain au profil moderne offrant des saveurs intenses et affirmées.

Pekin Red 2017

Jonty’s Ducks - Avondale

Paarl - Afrique du Sud

Code: 14446089

Prix: 17,75 $

Disponibilités: 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 3.2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un magret de canard ou une bavette de bison.

Ce rouge d’hémisphère sud est composé de syrah, de cabernet sauvignon, de merlot ainsi que de « quelques grappes » de cabernet franc. Il s’agit d’un vin de plus de 5 ans d’âge qui est gourmand, bien fourni et de bonne mouture. Les amoureux de cuvées à signature « Nouveau Monde » en auront plein le nez et plein la bouche car le produit offre une généreuse masse de fruit. N’attendez pas plus de 2 ans pour lui dévisser la capsule !