Côtes de dos de porc marinées à la coréenne avec salade de chou épicée

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 60 à 80 minutes

Temps de marinade : 8 heures

INGRÉDIENTS

2 x 750g, côtes de dos de porc Olymel

2 carottes, pelées et taillées grossièrement

2 branches de céleri, taillées grossièrement

1 oignon jaune, taillé grossièrement

3 gousses d’ail

2 pouces (5cm) de gingembre, pelé et coupé grossièrement

4 branches de thym

2 feuilles de laurier

Quantité suffisante d’eau

Marinade/sauce :

1⁄2 tasse (125ml) de cassonade

1⁄2 tasse (125ml) de sauce soja

2 c. à soupe (30ml) de vinaigre de riz

1⁄4 tasse (60ml) de pâte de piment Gochujang

2 c. à soupe (30ml) d’huile de sésame

2 c. à soupe (30ml) de gingembre haché

3 gousses d’ail hachées

2 c. à soupe (30ml) de fécule de maïs

2 c. à soupe (30ml) d’eau

Salade de chou :

1 petit chou nappa, émincé très finement

2 carottes, coupées en fines juliennes

1 petit oignon rouge, émincé finement

1 tasse (250ml) de mayonnaise kewpie

2 c. à soupe (30ml) de vinaigre de riz

1 c. à soupe (15ml) de pâte de piment Gochujang

1 c. à soupe (15ml) d’huile de sésame

1⁄4 bouquet de coriandre, ciselé

PRÉPARATION

Étape 1 : À l’aide de la pointe d’un couteau, retirer la membrane de tissus conjonctifs sous les os des côtes.

Étape 2 : Disposer les côtes dans le chaudron, avec l’oignon, les carottes, le céleri, l’ail, le laurier, le thym et le gingembre. Mouiller avec l’eau jusqu’à 1 pouce en haut des côtes. Amener à ébullition et baisser le feu pour laisser mijoter 45 à 60 minutes à couvert. Retirer ensuite les côtes et les laisser tiédir.

Étape 3 : Pendant que les côtes tiédissent, préparer la sauce en combinant tous les ingrédients dans un chaudron à l’exception de l’eau et de la fécule de maïs. Amener à ébullition et cuire 1 minute. Délayer ensuite la fécule dans l’eau et l’incorporer en fouettant vigoureusement et laisser cuire à nouveau 1 minute. Couler sur les côtes pour les mariner. Réfrigérer pour 8 heures.

Étape 4 : Pour la salade de chou, mélanger le chou, les carottes et les oignons avec le vinaigre. Dans un bol, disposer la mayonnaise, la pâte de piment et l’huile de sésame. Couler ensuite sur le mélange de légumes et ajouter la coriandre. Assaisonner de sel et poivre et réserver pour le service.

Étape 5 : Préchauffer un four à 400°F et tapisser une plaque de papier parchemin. Y disposer les côtes marinées et enfourner pour 25 minutes en les badigeonnant de sauce à mi-cuisson. Servir aussitôt avec la salade de chou.