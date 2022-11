7 essentiels pour recevoir la famille et les amis à Noël

La saison des Fêtes approche à grands pas et vous prévoyez recevoir en grand? Pour l’occasion, mettez la main sur quelques articles festifs pour rendre votre demeure encore plus accueillante.

Que ce soit pour décorer la maison, trouver des cadeaux bien pensés ou encore, habiller les enfants pour la soirée de Noël, tournez-vous vers la chaîne de magasins d’origine canadienne Tigre Géant, qui offre une tonne de cadeaux de qualité pour moins cher.

Sans plus tarder, jetez un coup d’œil à nos trouvailles qui sauront mettre de la joie à vos célébrations. Suivez le guide!

Pour une déco festive

Getty Images

Il n’y a rien de plus réjouissant que de décorer votre maison pour les Fêtes! C’est une merveilleuse façon d’ajouter votre touche personnelle, en plus de rendre l’environnement encore plus chaleureux et joyeux. Choisissez des articles classiques indémodables, comme un sapin avec lumières intégrées ou une couronne de Noël qui accueillera d’une belle façon les invités.

L’art de la table à bas prix

Getty Images

Inspirez-vous des imprimés classiques de Noël afin de recréer une ambiance thématique à la table, là où vous risquez de passer la majeure partie du temps avec vos convives. Misez sur des accessoires de base comme une nappe ou des napperons, et amusez-vous à mettre en œuvre un centre de table qui ajoutera de la magie à ces moments précieux. On aime l’idée d’allumer quelques lanternes au centre ou encore, de les répartir au sol dans les coins de la pièce pour un décor encore plus féérique!

Des détails qui font la différence

Getty Images/iStockphoto

N’oubliez pas d’ajouter des accessoires un peu partout dans la maison afin de faire perdurer la magie de Noël dans toutes les pièces. Vos invités seront ravis de retrouver des coussins festifs au salon, des serviettes à main avec imprimés des Fêtes dans la salle de bain ou encore, un tapis de porte thématique pour accompagner la jolie couronne extérieure. Tous ces articles sont faciles à agencer, en plus d’être offerts à prix attrayants.

Passez faire un tour dans le magasin Tigre Géant le plus près de chez vous, ou jetez un coup d’œil à leurs nouveautés en ligne afin de faire le plein de décorations festives, de cadeaux ou de quoi composer un menu des plus succulents.