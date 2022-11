Les plus belles boutiques d'ici pour créer ses looks des fêtes

Noël est l'occasion que nous attendions pour nous mettre sur notre 31. À quelques semaines du temps des fêtes, voici les plus belles boutiques québécoises pour dénicher les plus beaux looks. À vos paillettes!

Voici les plus belles boutiques pour son look de Noël!

1. Boutique Kubik

Pour faciliter l'expérience magasinage, la boutique Kubik possède deux adresses, l'une à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'autre à Saint-Hyacinthe, ainsi qu'un site en ligne. Si on aime autant cette boutique, c'est que chaque pièce a été choisie avec soin et amour. Il est donc impossible (ou presque) de se retrouver avec le même look qu'une autre personne à notre party de Noël. Pour ceux qui souhaitent personnaliser l'expérience davantage, la boutique propose un service de stylisme.

2. Boutique LIVØM

Avec quatre adresses, à Chicoutimi, Repentigny, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, en plus de sa boutique en ligne, LIVØM vous habille pour Noël, où que vous soyez. Avec une grande sélection de vêtements décontractés, mais tendance, LIVØM est le parfait endroit pour dénicher son look des fêtes. On a d'ailleurs craqué pour la sélection mode de la blogueuse Audrey Rivert.

3. Daily Story

Si on craque autant pour la marque Daily Story, c'est parce que chaque pièce est confectionnée, avec amour, chez nous. On peut autant retrouver des looks décontractés pour l'après-ski que des mignonnes robes pour le réveillon. On a eu un coup de coeur pour leur collaboration avec le designer québécois Bernard la ligne, qui propose une sublime sélection de sacs à main pour compléter son look des fêtes.

4. La maison Simons

La réputation de la maison Simons n'est plus à faire! Avec une impressionnante sélection de vêtements, cette boutique offre une agréable expérience de magasinage en ligne. Pour les fêtes, Simons a créé un lookbook de Noël comprenant des inspirations et idées afin que vous puissiez réaliser le vôtre. La magie est dans l'air!

5. Womance

Lancée en 2015 par Andréanne Marquis, la boutique en ligne Womance offre une diversité de vêtements mode, qui puissent autant convenir à la vie de tous les jours qu'à une occasion spéciale, comme le réveillon ou le Jour de l'An.

