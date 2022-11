TCL: des téléphones intelligents haut de gamme et abordables

Vous songez à changer votre téléphone intelligent, mais la variété de modèles disponibles sur le marché vous rend la tâche difficile? Si vous n’êtes pas un pro de la techno, cela peut représenter un défi de distinguer les excellents appareils de ceux qui en valent moins la dépense.

Lors de sa chronique techno, Mathieu Roy a présenté deux nouveaux modèles de téléphones intelligents de TCL, soit le TCL 30 5G et le TCL 30 5G XE. Tous deux disponibles chez Vidéotron, ces appareils abordables offrent un rapport qualité-prix inégalé.

En effet, les nouveaux modèles de téléphones de TCL affichent un prix bas pour la qualité des appareils, soit 408 $ pour le TCL 30 5G et 300$ pour le TCL 30 XE 5G.

Comparez les atouts des deux modèles:

Ce modèle ultra léger ne pèsera pas lourd dans vos poches! L’autonomie de sa batterie va moyenne jusqu'à 18 heures, soit une journée complète hors de la maison sans avoir à le brancher. Vous aimez visionner des vidéos sur votre téléphone? Son écran AMOLED Full HD+ de 17 cm (6,7 po) utilise l’intelligence artificielle NXTVISION pour afficher des images de haut calibre en tout temps.

Pour ce qui est des caméras, ceux et celles qui adorent prendre des photos seront servis. Le TCL 30 5G possède quatre caméras, dont une de 50 mégapixels qui permet de prendre des portraits, ainsi que deux autres de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur, en plus d’une à l’avant pour les selfies. À noter que sa capacité de stockage est de 128 Go.

Encore plus abordable que le modèle précédent, le TCL 30 XE est légèrement plus petit et possède un écran de 16,6 cm (6,52 po) à résistance aux rayures qui livre une image de haute qualité avec des couleurs, des contrastes et une netteté améliorés grâce à la technologie NXTVision. De plus, il est certifié «faible émission de lumière bleue», ce qui signifie qu’il n’abîmera pas vos yeux avec l’utilisation.

L’autonomie de sa batterie est détaillée jusqu'à 16 heures et sa capacité de stockage s’affiche à 64 Go, mais peut aller jusqu’à 512 Go. Enfin, la caméra de ce téléphone possède un capteur de 13 mégapixels, plus deux capteurs de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur et une caméra frontale de 8 mégapixels.

Pour une sécurité optimisée, ces deux téléphones intelligents détiennent l’option de déverrouillage facial et de capteur d’empreinte. La bonne nouvelle? Ces fonctions ne compromettent pas l’accès rapide à votre appareil!

