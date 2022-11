Bien accompagner les émotions de votre enfant et désamorcer les crises

FAMILLE - On sait maintenant que les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans ont un cerveau très immature et c’est ce qui fait que les émotions qu’ils vivent sont manifestées de façon grandiose, comme de réelles tempêtes! Mais surtout, il faut comprendre que les crises et les débordements émotionnels ne sont pas des caprices : l’enfant n’a pas la capacité de s’autoréguler seul. Il a donc besoin d’être de la corégulation, c’est-à-dire être accompagné par une personne chaleureuse, empathique et sécurisante pour s’apaiser.