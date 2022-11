Entrevue

Éric Bernier est en mode «Showtime»!

Éric Bernier est notre invité du jour. Au gré de ses 30 ans et plus de carrière, Éric est devenu un des incontournables de notre scène culturelle. À compter de demain on pourra le voir dans la pièce Showtime présentée chez Duceppe. On lui parle de ce projet et on prend de ses nouvelles.

La suite de l'entrevue: