Les plus belles tendances coiffure à adopter pour Noël, selon notre expert

Alors que résonne la voix de Mariah Carey dans les centres d'achats, l'heure est venue de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Notre expert coiffeur, Alexandre Sénécal, fait le point sur les grandes tendances coiffures à adopter pour les fêtes.

Notre expert capillaire, Alexandre Sénécal, est aussi copropriétaire des salons de coiffure Espace K, situés à Saint-Jean-sur-Richelieu et Mont-Saint-Hilaire. Les tendances, il les connaît sur le bout de ses doigts!

Il n'est pas sans rappeler que les tendances coiffures doivent s’adapter à la mode. Quand le maquillage et le vêtement prennent toute la place, la coiffure doit être plus discrète. L'inverse est aussi vrai.

« Cette année, les vêtements sont larges et imposants, c'est pourquoi on aura des coiffures plus léchées, sobres et simples. Et comme les vêtements oversize prennent toute la place, on tente de dégager le visage de différentes façons », laisse entendre notre expert coiffeur, Alexandre Sénécal.

Tendances coiffures Noël 2022

1. La coiffure lissée

Bien qu'on nous ait habitués à des boucles souples pendant plusieurs années, ce ne sera pas le cas cette année! Pour les fêtes, on troque le fer à friser pour le fer plat. On lisse nos cheveux au fer plat afin qu'ils soient parfaitement droits, sans frisottis. Cette tendance, sortie tout droit des années 2000, a été reprise par l'icône de mode Hailey Bieber.

Les conseils de notre expert : Ce qu'il faut retenir avec ce look capillaire, c'est la brillance! Quand on utilise un fer plat, il faut aussi penser à ajouter un protecteur thermique à sa routine afin de bien protéger le cheveu de la chaleur. On peut aussi utiliser une brosse à poils de sanglier, qui va contrôler les frisottis et apporter de la brillance. Finalement, certains produits coiffants de qualité, comme des huiles, auront pour effet d'illuminer la chevelure.

Les produits utilisés par notre expert :

Collection de soins pour cheveux Discipline, Kérastase

Les produits lissants pour cheveux, infusés à la kératine, ajoutent de la définition aux cheveux indisciplinés.



Ce produit phare contient 4 huiles précieuses pour combattre les frisottis et réparer les pointes fourchues, tout en offrant une brillance et un halo parfumé de longue durée sur les cheveux.



Cette brosse séchoir va diminuer le temps de séchage, offrir une douceur et une brillance absolues. Elle va aussi réduire les frisottis.



2. La coiffure XXL

À l'inverse de la première tendance capillaire, qui se veut impeccable et léchée, la coiffure XXL s'impose aussi comme grand courant. À Noël, on ressort nos rouleaux chauffants et nos brosses rondes pour un maximum de rebondissement. Avec cette tendance, c'est le cheveu qui à l'honneur. On lui donne du mouvement, de la souplesse et du volume.

Les conseils de notre expert : On peut utiliser une brosse séchoir afin d'enlever les frisottis et donner de la brillance. Cet outil de coiffage va aussi permettre de décoller le cheveu de la racine pour donner plus de mouvement et offrir un maximum de volume.

Les produits utilisés par notre expert :

Collection de soins pour cheveux fins et sans volume, Kérastase

La gamme de soins capillaires pour cheveux fins de Kérastase est conçue pour augmenter la densité des cheveux, tout en les protégeant.



Cette brosse séchoir va diminuer le temps de séchage, offrir une brillance absolue, tout en offrant une mise en plis digne d'un salon de coiffure.



3. Le chignon serré

Si, dans les dernières années, les chignons étaient volumineux et déconstruits, les tendances actuelles nous invitent à revisiter complètement cette coiffure. Pour Noël, on se coiffe d'un chignon très serré sur le dessus de la tête. On va aussi lisser les cheveux afin d'obtenir un effet mouillé.

Les conseils de notre expert : Pour réaliser cette tendance coiffure, on peut utiliser un petit beigne, mais cet accessoire n'est pas obligatoire. Pour donner le wet look recherché, on utilise une pommade coiffante.

Les produits utilisés par notre expert :

Pommade coiffante, L'oréal Professionnel

La pommade sculptante avec une texture flexible et malléable donne un style directionnel.



Ce bâton de finition pour cheveux contient du gel qui dompte les cheveux volants afin de bien les lisser et obtenir un look mouillé.



4. Le frisé naturel

Inspirées par l'actrice Julia Roberts, les tendances capillaires laissent de plus en plus de place au naturel. Pour les fêtes, on mise sur ses boucles naturelles afin de réaliser une coiffure glamour.

Les conseils de notre expert : Cette saison, la femme doit assumer sa boucle naturelle. Afin que celle-ci soit belle, douce et bien définie, il faut utiliser des produits coiffants de qualité.

Les produits utilisés par notre expert :

Curl Manifesto, Kerastase

Le soin ultime professionnel pour magnifier les cheveux bouclés et frisés. Il s'agit de la parfaite combinaison entre hydratation, définition et force.



5. Les accessoires pour cheveux

Les accessoires sont un excellent moyen d'attacher ses cheveux, sans trop d'effort. Pour Noël, on remonte les cheveux avec une pince au centre. Un peu comme on le faisait au tournant des années 2000, on laisse les cheveux tomber en fontaine. On peut aussi dégager le visage en faisant deux tresses sur le devant ou utilisant une passe à cheveux.

Les conseils de notre expert : La pince est très tendance! On peut s'amuser à la porter de différentes façons. Cette saison, avec la pince, on prône un look un peu décoiffé et défait plutôt qu'un look classique et propre.

L'accessoire chouchou de notre expert :

La pince à cheveux



