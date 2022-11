SPCA de Montréal : Bear se cherche une nouvelle famille pour la vie!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

L’attachant Bear cherche une famille!

Bear, un amour de chien âgé de 12 ans, est à la recherche d’une famille aimante. Ce véritable ourson apprécie les balades paisibles (il ne tire pas!) ainsi que les séances de jeu avec des peluches, et ce, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Après les activités, lorsque vous vous installerez devant la télé, Bear restera à vos côtés, le plus près possible de vous. Très attachant, ce gentil chien d’expérience sait comment attirer l’attention pour recevoir des gratouilles dans le cou!

Bear a un problème aux hanches, mais son inconfort est bien contrôlé avec des médicaments; il aura besoin de suivis chez le vétérinaire pour s’assurer que tout va bien. Une maison sans escaliers, ou dotée seulement de quelques marches, et une famille composée de personnes de 12 ans et plus seront idéales pour ce grand séducteur. Bear s’entend bien avec les chiens calmes et pourrait cohabiter avec ces derniers.

Vous serez assurément charmé par cet adorable toutou. Il mérite tant d’être aimé et gâté par une famille; et il sera des plus reconnaissants envers celle qui lui ouvrira son cœur!

Pour adopter Bear

Si vous désirez rencontrer Bear, veuillez remplir le formulaire d’adoption qui se trouve sur son profil.

Merci de choisir l’adoption!