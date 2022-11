Droit immobilier : la vente et l’achat d’une propriété avec Me Sophie Gagnon

Le 9h15

Droit immobilier : la vente et l’achat d’une propriété

Dans les deux dernières années nous avons assisté à un vrai BOUM immobilier, mais vendre ou acheter vient souvent avec son lot de questionnements. Par exemple, est-ce obligatoire de faire inspecter la propriété que l’on souhaite acquérir? Est-ce qu’un vendeur peut rompre un contrat d’achat pour aller vers un autre acheteur plus offrant? Et quel est le délai, prévu par la loi, pour déclarer un vice-caché? Dans notre 9h15 avec Me Sophie Gagnon, on répond à ces questions.