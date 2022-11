Pré Black Friday - 6 friteuses à air en rabais

Mettez la main sur une friteuse à air à prix réduit grâce aux rabais du Black Friday!

Le Vendredi Fou, mieux connu pour le nom Black Friday, propose des rabais intéressants sur une foule d'articles. Cette année, l'événement se tiendra le vendredi 25 novembre, mais il sera aussi possible de mettre la main sur des articles de cuisine à prix réduit la veille, soit le 24 novembre. Le Pré Black Friday de Amazon se déroulera durant 48 heures - plutôt que 24 heures - afin vous permettre d'économiser gros.

Ce n'est pas tout! Afin de planifier vos achats, mais aussi pour éviter les achats compulsifs, Amazon Canada a déjà mis en ligne les rabais. Si certains sont déjà disponibles, d'autres le seront sous peu. Parmi eux, de nombreuses friteuses à air chaud, un appareil de cuisine révolutionnaire. Ce mini four à convection permet à l'air chaud de circuler afin que les aliments soient croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur et ce, en utilisant un minimum d'huile.

10 friteuses à air en rabais durant le Black Friday :

La friteuse à air chaud de T-Fal permet de frire à l'air libre une grande variété d'aliments avec peu ou pas d'huile. La cuisson multifonction de cet appareil de cuisine permet aussi de griller ou rôtir une pièce de viande ou des légumes. Cette friteuse à air contient un panier de cuisson avec revêtement antiadhésif amovible, ce qui facilite le nettoyage.

Prix régulier : 91,10$

Prix Black Friday : 74,17$ (rabais de 19%)

La machine ultime de fabrication de repas est non seulement une friteuse à air, mais également une rôtisserie, un déshydrateur, un barbecue à pizza et un four grille-pain. Vous utiliserez jusqu'à 85 % de graisse en moins que les méthodes de friture traditionnelles, mais obtiendrez une texture croustillante pour tout type d'aliments.

Prix régulier : 159,99$

Prix Black Friday : 135,99$ (rabais de 15%)

Cet article de cuisine de grande capacité permet de préparer des aliments plus sains pour plus de personnes que les autres types de friteuses à air. De 6 à 8 personnes pourront déguster les repas préparés. De plus, cette friteuse à air chaud vient avec un livre exclusif de recettes Ultrean pour toujours avec des idées de recettes à portée de main.

Prix régulier : 149,99$

Prix Black Friday : 103,94$ (rabais de 31%)

Grâce à sa cuve de 10 litres, ce four à friteuse à air a été adapté pour les familles nombreuses - ou pour celles qui aiment avoir des lunchs. L'article de cuisine vient avec une application gratuite, qui contient plus de 1000 recettes pour la friteuse à air chaud. Avec 14 fonctions de cuisson, elle peut toaster, rôtir, cuire, garder au chaud et déshydrater.

Prix régulier : 215,21$

Prix Black Friday : 201,19$ (rabais de 7%)

Avec une douzaine de modes de cuisson prédéfinis, la friteuse à air comprimé Crown facilite la vie avec sa grande capacité de 7 litres. Elle comprend 12 menus, dont du poisson, un gâteau, des frites, du bacon ou des côtelettes de porc. Elle dispose également d'une option pour régler l'heure et la température selon vos besoins de recette.

Prix régulier : 139,98$

Prix Black Friday : rabais à venir

Les puissants systèmes de chauffage halogène de cet appareil font circuler l'air chaud à 360 degrés à l'intérieur de la friteuse. Vous obtiendrez une cuisson jusqu'à 30 % plus rapide qu'un four classique. Grâce à sa fenêtre transparente, elle permet d'avoir un oeil sur la cuisson des aliments en tout temps.

Prix régulier : 179,99$

Prix Black Friday : rabais à venir

