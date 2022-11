Entrevue

Nous recevons les gars de Bleu Jeans Bleu!

Impossible de ne pas chanter, taper du pied et être joyeux lorsqu’on entend les airs de Bleu Jeans Bleu. Et aujourd’hui on a une raison de plus de sourire puisque le groupe nous offre un tout nouvel album : Top Minou.

s

La suite de l'entrevue: