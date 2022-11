3 vins «pas nouveaux» du Beaujolais!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un très rare vin blanc de cette magnifique région qu’est le Beaujolais

Beaujolais Blanc 2021

Chardonnay - Terres Dorées - Jean-Paul Brun

Beaujolais - France

Code : 713495

Prix : 26,65 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : un grilled cheese ou une fondue au fromage Hercule, ou Alfred le Fermier.

Ce chardonnay est encore et toujours une très belle référence en matière de vin blanc élaboré dans le Beaujolais. Il s’agit d’un blanc possédant une texture sphérique, huileuse et enveloppante. Ce qui vous permettra d’effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Aucun problème à l’allonger encore 3-4 bonnes années en cave.

2. Un gamay débordant de fruit qui nous en offre beaucoup pour moins de 20$

Beaujolais 2021

Griottes -Domaine du Vissoux - Chermette

Beaujolais - France

Code : 11259940

Prix : 19,35 $

Disponibilités : 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de charcuteries à partager avec des saucissons, du jambon, des rillettes, etc.

Ce rouge de « large soif » est un petit bijou à toujours avoir sous la main ! C’est jeune, fringuant, primaire, juteux, gouleyant et doté d’un fruité net, précis et éclatant. Ne cherchez pas la grande profondeur ni la complexité phénoménale car on n’est vraiment pas là. Rendez-lui service en le servant assez frais et il vous le rendra bien. Impeccable dès maintenant ou lors des 18 à 24 mois suivant son achat.

3. Une cuvée beaujolaise de haute voltige ayant plus de 10 ans d’âge

Beaujolais Supérieur 2011

Quintessence - Château de Vaurenard - De Longeviale

Beaujolais - France

Code : 12100017

Prix : 29,25 $

Disponibilités : 15 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des ris de veau braisés ou une recette de boudin noir.

Ce « gamay olympique » ne démontre aucun signe d’essoufflement, et ce malgré ses presque 12 ans d’âge. Le fruité est abondant, l’acidité est encore bien au rendez-vous et le produit se déguste à merveille. On pourrait le conserver encore quelques années dans un cellier? Tout à fait ! Un bon 5-6 ans sans trop de soucis.