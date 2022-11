Idées-cadeaux : de beaux livres à offrir ce Noël

Rien ne rend plus heureux que de recevoir un livre en cadeau et d'ouvrir ses pages pour sentir son odeur enivrante. Cette année, pour Noël, offrez la lecture à vos proches. Voici nos 10 coups de coeur livres récemment parus qui feront le bonheur de tous !

Les 10 plus beaux livres à offrir en cadeau

1. La vraie nature : Au chalet pour Noël, Jean-Philippe Dion, Martin Boisclair et Martin Grenier

Avec ses complices Martin Boisclair et Martin Grenier, Jean-Philippe Dion vous livre ses souvenirs du temps des Fêtes et ceux des invités de la quatrième saison de La vraie nature.

Le trio partage aussi des recettes classiques et moins classiques pour recevoir les amis et la parenté, des histoires étonnantes sur les traditions de Noël, et une foule d'idées d'activités originales pour le congé d'hiver.

Prix : 34,95 $

2. Vraies : Un regard sur l'authenticité au féminin, Bénédicte Brocard

À contre-courant de la quête de perfection qui envahit nos vies et notre fil d'actualité, la photographe Bénédicte Brocard a invité plus de vingt femmes connues, de tous âges et d'horizons variés, à se laisser photographier dans leur intimité, puis à choisir la photo qui représente le mieux qui elles sont réellement.

Regroupés dans Vraies, ces clichés croqués sur le vif mettent en lumière différentes facettes de l'authenticité et nous permettent de découvrir ces femmes autrement que selon les attentes médiatiques. Parmi celles qui se sont prêtées au jeu: Ariane Moffatt, Ève Salvail, Graziella Battista, Karine Vanasse, Micheline Lanctôt, Mitsou, Mylène Paquette, Naomi Fontaine, Rosalie Bonenfant...

Chaque portrait est accompagné de témoignages et de confidences qui exposent tout en délicatesse le lien trouble entre le regard que l'on pose sur soi-même et celui des autres. Un hommage à la force et à la beauté au féminin.

Prix : 36,95 $

3. La Reine de rien, Geneviève Petterson

C'est l'histoire d'un couple au moment de son éclatement. Journaliste ambitieuse, prête à tout, mais étouffée par les servitudes qu'on lui impose et qu'elle s'impose à elle-même, Catherine, l'adolescente de La Déesse des mouches à feu devenue adulte, se donne le droit de vivre l'infidélité, l'ouverture du couple et un amour maternel pas toujours inconditionnel.

Elle traverse sa séparation d'avec le père de ses enfants en méditant à la liberté qu'on choisit, ou non, de s'accorder.

Prix : 27,95 $

4. Apprivoiser les déséquilibres du quotidien : Se choisir. S'accepter. S'inspirer, Sarah Fortin et Virginie Goudreault

Ah, la quête de l'équilibre! À bout de souffle, on cherche mille et un moyens de trouver cet état de grâce... Mais y arrive-t-on vraiment? Au lieu de vouloir faire disparaître les déséquilibres du quotidien, pourquoi ne pas s'outiller pour les accueillir plus sereinement?

Que ce soit pour retrouver un sens à son travail, revoir ses priorités ou se reconnecter à soi, les autrices explorent différentes pistes de réflexion pour tendre vers le bien-être et accepter le «beau chaos» d'une vie bien remplie. Des témoignages et des conseils d'experts, aussi concrets que bienveillants, alimentent cette invitation à l'introspection.

Dans une société où tout est tendance, éphémère et instantané, voici l'occasion de prendre le temps de renouer avec ce qui est essentiel et de s'ouvrir aux possibilités que la vie place sur notre chemin. Dans ce mouvement constant, le déséquilibre nous permet d'avancer, un pas à la fois.

Prix : 32,95 $

6. Bruno Pelletier (édition spéciale avec CD), Samuel Larochelle

En quatre décennies de carrière, Bruno Pelletier a foulé les scènes les plus prestigieuses, tenu des rôles principaux dans cinq comédies musicales et vendu 2 millions d'albums et de singles. Sa voix grandiose et son charisme lui ont permis de se forger une place dans le coeur des Québécois, des Français, des Belges, des Suisses... et même de milliers de Russes, de Chinois et de Coréens.

Pourtant, qui, parmi toutes ces personnes qui admirent son talent, connaît l'homme derrière la voix ? Des coulisses de Notre-Dame de Paris, de Starmania ou de La Légende de Jimmy à sa famille, en passant par sa lutte contre l'anxiété, ses années de bars, l'évolution de l'industrie musicale et son désir de transmission, tant aux jeunes chanteurs qu'aux lecteurs qui pourront s'inspirer de ses combats pour avancer dans leur propre vie, il s'ouvre dans cette discussion à saveur biographique comme jamais auparavant.

Prix : 46,95 $

7. Born in the USA : rêves, mythes, musique, Barack Obama et Bruce Springsteen

Un beau-livre magnifique qui recèle plus de 350 photographies, des textes exclusifs et documents d’archives inédits. Deux amis de longue date se lancent dans une conversation intime sur la vie, la musique et leur profond amour de l’Amérique, avec ses défis et ses contradictions.

Born in the USA retrace le dialogue passionnant entre le président Barack Obama et le musicien de légende Bruce Springsteen. Ils y explorent aussi bien leurs origines et les moments marquants de leurs carrières que la polarisation de la vie politique aux États-Unis et le fossé grandissant entre le rêve américain et la réalité du pays.

Enrichi de photographies en couleur et de documents d’archives inédits, ce livre dresse un portrait fascinant de deux outsiders – un Noir et un Blanc – cherchant à mettre en relation leurs quêtes singulières de sens, de vérité, avec le grand récit américain.

Prix : 75 $

8. Belles demeures historiques de Québec et de sa région, François Rémillard

Ce livre raconte l'histoire des habitants de Québec à travers l'architecture de certaines de ses plus belles demeures. En plus de brosser le portrait de personnages emblématiques, l'ouvrage décrit en détail l'évolution complexe de l'architecture domestique de la cité et de la campagne qui l'entoure, du XVIIe siècle au XXe siècle.

Ainsi, la longue histoire de la Vieille Capitale a permis de la doter d'un patrimoine résidentiel exceptionnel, à cheval entre l'Amérique et l'Europe. Grâce à ses nombreuses photographies couleurs inédites, Belles demeures historiques de Québec et de sa région nous permet de découvrir des résidences privées habituellement inaccessibles au public.

Prix : 69,95 $

9. Le Guide de l'auto 2023, Antoine Joubert, Gabriel Gélinas et Marc Lachapelle

Si vous avez autour de vous un amateur de voitures, ce livre lui fera certainement plaisir ! Les trois auteurs vous proposent 3 matchs comparatifs entre 4 berlines sportives, 4 VUS compacts aventuriers et 3 multisegments électriques.

De plus, retrouvez 2 dossiers exclusifs sur la Volkswagen Golf et Rabbit et sur les 40 ans de la GTI. Découvrez aussi les meilleurs achats parmi les 350 modèles actuellement sur le marché dont les hybrides et électriques.

Pour les vrais de vrais mordus, apprenez-en plus sur les concepts et les modèles de voiture à venir question de savoir de quoi demain sera fait !

Prix : 36,95 $

10. Pleurires, Jean Lapointe

Jean Lapointe a laissé sa marque sur la scène culturelle québécoise de mille et une façons pendant plus d'un demi-siècle. Né en 1935 à Price, dans le Bas-Saint-Laurent, ce caméléon a toujours su émouvoir par sa simplicité et son authenticité.

Des personnages bon enfant issus des sketchs des Jérolas aux rôles dramatiques puissants qu'il a interprétés au petit et au grand écran, son talent a transcendé les genres et le temps.

Quelques mois avant son décès, il a avait repris la plume et était revenu, dans cette deuxième édition largement augmentée de son autobiographie, sur les événements qui l'ont amené à explorer le registre sans fin des émotions humaines. Une fois de plus, cet homme de cœur, l'un des géants de notre époque, saura vous arracher – en douceur – larmes et sourires.