Les 15 meilleurs films de Noël pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes

Si les premières neiges aident à nous mettre dans l'ambiance des Fêtes, les classiques films de Noël y sont aussi pour beaucoup. On a beau les avoir vus des dizaines de fois, mais certains films de Noël indémodables font partie de la tradition année après année. En voici 10 incontournables à voir (ou à revoir) sans modération !

1. Maman, j'ai raté l'avion (Home Alone) — 1990

Réalisé par Chris Columbus, « Maman, j’ai raté l’avion ! » demeure encore aujourd’hui l'un des films de Noël les plus appréciés du public.

La famille McCallister décide de passer les fêtes de Noël à Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s'aperçoivent dans l'avion qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D'abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s'organise pour vivre le mieux possible en l'absence de sa famille... jusqu'à ce que deux cambrioleurs choisissent sa maison pour commettre leurs méfaits.

2. Le sapin a des boules (National Lampoon's Christmas Vacation) — 1989

Clark Griswold décide de fêter Noël comme il se doit : il va couper lui-même son sapin avec sa petite famille, il invite ses parents, ses beaux-parents, sa tante et son oncle, et il a même décidé de décorer la maison entière de 25 000 ampoules !

Mais tout ne se passe pas comme prévu : les ampoules refusent de s'allumer, son cousin Eddie débarque à l'improviste du Kansas, et il attend désespérément la prime de Noël qui lui permettra enfin de payer la piscine qu'il a commandée en secret !

3. La Course au jouet (Jingle All the Way) — 1996

Howard, homme d'affaires stressé et débordé, oublie en cette veille de Noël d'acheter à son fils Jamie, qu'il néglige, le personnage convoité par l'enfant, Turbo man, maquette d'un héros de bande dessinée.

Or, le fameux jouet, victime de son succès, est épuisé. N'osant affronter les siens, Howard décide de tout faire pour mettre la main sur Turbo man, d'autant qu'il avait prétendu à sa femme Liz qu'il l'avait déjà acheté. Il parcourt alors la ville de long en large mais en vain.

Dans sa recherche, il fait la connaissance de Myron, un facteur dans la même situation que lui. Les deux hommes rivalisent de ruses afin d'obtenir l'objet tant convoité mais ne récoltent que des problèmes. Notamment avec la police, puis avec de faux Père Noël contrebandiers...

4. Miracle sur la 34e rue (Miracle on 34th Street) — 1994

Doris Walker, employé de la chaîne de magasins Macy, cherche désespérément quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël afin d'animer sa boutique pendant les fêtes. Il embauche finalement Kris Kringle, un hurluberlu qui prétend être le vrai Père Noël.

Devant le scepticisme de son employeur, mais aussi de la petite fille de celui-ci, Susan, Kris décide d'aller au tribunal pour apporter publiquement la preuve de son identité.

5. Noël chez les Muppets (The Muppet Christmas Carol) — 1992

L'usurier Ebenezer Scrooge est un homme avare qui se montre particulièrement odieux avec son entourage et ses employés.

Pendant la nuit de Noël, les fantômes de ses anciens associés, Jacob et Robert Marley lui apparaissent. Ils lui annoncent que trois esprits ont pour mission de lui faire prendre conscience de sa cruauté: ceux des Noëls passés, présents et futurs.

6. Dr. Seuss : Le Grincheux qui voulait gâcher Noël (The Grinch) — 2000

Le Grinch est un croque-mitaine de poils verts qui vit depuis 53 ans dans une grotte sur le mont Crumpit avec son chien Max. Recueilli par deux charmantes vieilles dames, le Grinch aurait aimé avoir une enfance et une scolarité normales, avoir des copains et flirter avec la gentille Martha qui le couvait d'un oeil tendre.

Mais les petits Whos se comportèrent si cruellement avec lui qu'ils le contraignirent à l'exil. C'est ainsi que le Grinch devint un ermite grognon et un farceur pervers détestant Noël et tout ce qui va avec. Surtout le Noël des habitants de Whoville, en bas, dans la vallée.

Leurs préparatifs pour les fêtes et leurs chants mélodieux l'ont toujours contrarié au plus haut point. Il est allergique à toute cette joie qui émane de cette petite ville.

7. Le lutin (Elf) — 2003

Un bébé, qui se retrouve par inadvertance dans le sac du père Noël, est ramené au pôle Nord où il est élevé avec les lutins. En quête de son identité à l'âge adulte, il se présente à son père biologique.

8. Sur les traces du père Noël (The Santa Claus) — 1995

Comment un père entretenant des rapports difficiles avec un fils qu'il ne voit plus qu'épisodiquement va retrouver l'amour de ce dernier grâce au père Noël.

9. Très méchant Père Noël (Bad Santa) — 2003

Le père Noël est une ordure. Il boit, fume, sacre et, s'il supporte avec peine tous ces morveux qui le visitent au centre commercial, ce n'est que dans le but de vider le coffre du magasin la veille de Noël. Mais des surprises l'attendent...

10. Boréal Express (The Polar Express) — 2004

Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord.

À mesure que le Boréal Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons.

11. Quatre Noël (Four Christmasses) — 2008

Deux amoureux, enfants de parents divorcés, sont contraints de fêter Noël dans leurs quatre familles reconstituées, alors qu'ils pensaient s'évader au soleil.

12. La Guerre des tuques (The Dog Who Stopped the War) — 1984

La guerre des tuques raconte l'histoire d'une bataille épique entre deux bandes de jeunes dont l'enjeu est un grand château de neige et de glace. L'un des groupes est dirigé par Luc, un chef jusqu'alors incontesté et l'autre est dirigé par Pierre et son inséparable Saint-Bernard.

Une nouvelle venue au village, Sophie, se joindra bientôt à la bande de Pierre. Cette comédie sur l'amitié, la rivalité et la solidarité touche petits et grands par sa fraîcheur et son authenticité.

Une bande de jeunes organise un grand jeu de guerre. Ils finissent par se prendre un peu trop au sérieux. Une comédie sur les thèmes de l'amitié et de la solidarité.

13. Jack, le bonhomme de Neige (Jack Frost) — 1998

Jack Frost est un père de famille presque exemplaire. Chanteur de blues, il ne peut malheureusement pas consacrer tout le temps qu'il souhaiterait à sa femme Gaby et son fils Charlie. Quelque temps avant de quitter la maison pour un contrat de musique à l'extérieur, il donne un harmonica magique à son fils.

Lors de son retour à la maison après le spectacle, il est pris dans une tempête de neige qui lui sera fatale. Il meurt dans l'accident de voiture. Un an plus tard, Charlie sculpte un bonhomme de neige en hommage à son père et joue de l'harmonica.

Le miracle se produit. Celui-ci se réincarne en bonhomme de neige et rend visite à son fils. Touchant, drôle, intéressant et fantaisiste, j'avais tout de suite eu le coup de coeur pour ce film.

14. Les chroniques de Noël (The Christmas Chronicles) — 2018

Après avoir accidentellement endommagé le traîneau d'un père Noël au franc-parler, un frère et une sœur s'activent toute la nuit à ses côtés pour sauver la fête.

15. 23 décembre - Le Film — 2022

Ce film ne peut encore faire partie de nos classiques des Fêtes comme il sort tout juste en salle. Gageons toutefois qu'il se taillera rapidement une place parmi nos classiques dont on ne se lasse jamais année après année !

Le 23 décembre, avant-veille de Noël, la frénésie du temps des Fêtes est partout et s'empare de plusieurs... Dans ce film choral, on suit une célibataire endurcie qui veut trouver l'amour ; un couple inquiet de voir sa vie changer ; un chanteur qui remonte sur scène après une pause ; une femme souhaitant organiser un Noël parfait ; un ado qui porte un secret ; un homme refusant que la société se transforme ; et une patronne qui doit prouver sa valeur tout en gérant des problèmes personnels.

Leurs destins s'entremêlent au hasard de cette journée déjà tumultueuse, couronnée par une bonne tempête de neige... Et s'ils ont tous une vision personnelle d'un Noël magique, ils découvriront que les moments parfaits se trouvent peut-être dans les imperfections et les imprévus.

Préparez-vous un gros bol de popcorn, un bon chocolat chaud et une douce couverture pour être fin prêts pour une journée cinéma mettant en vedette la magie de Noël !