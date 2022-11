Les Scotch ale, des bières d’intérieur

Des suggestions signées Sylvain Bouchard, sommelier en bière.

À voir aussi : 3 bonnes bières sures

1- Scotch Ale, Simple Malt, Saint-Eustache, Québec

8,2 % alc. /vol.

Prix : 5,99 $ / 473 ml

Servir entre 10 et 12 degrés Celsius

La brasserie Simple Malt de Saint-Eustache s’efforce de toujours brasser des bières qui respectent le plus possible les archétypes dans leurs styles respectifs. Avec sa bière Scotch Ale, une fois de plus, elle atteint le centre de la cible. Tous les paramètres du style sont présents, sans débordement, bien fait.

Elle présente, comme il se doit, une belle couleur brune aux teintes acajou. Son nez est sur le beurre de caramel. La saveur dominante est, elle aussi, celle du caramel avec une légère touche de rôti. L’équilibre sucre-alcool rend l’expérience des plus agréable. La faible amertume est celle du grain grillé et aucunement attribuable aux houblons. Elle présente tous les attributs que l’on souhaite dans une scotch ale classique, sans retenu, sans excès.

2- MacKroken Flower sarrasin, Microbrasserie Le Bilboquet, St-Hyacinthe, Québec

10,8 % alc. /vol.

Prix : 5.99 $ / 473 ml

Servir entre 10 et 12 degrés Celsius

Depuis l’avènement des microbrasseries au Québec, à la fin des années 80, certaines bières ont réussi à devenir des icônes dans leurs styles. La brasserie Le Bilboquet de St-Hyacinthe brasse l’une de ces bières : la MacKroken Flower. Une scotch ale au miel qui porte bien haut l’étendard du style dans la belle province. Avec la popularité de cette bière, la brasserie la décline de temps à autre en des versions à édition limitée. C’est justement une version au miel de sarrasin qui est présenté ce matin.

Brune à la limite de paraître noire, elle offre un nez des plus sucré d’où percent des notes de miel, de fleur et d’alcool. En bouche, c’est velouté, voire presque sirupeux. Des saveurs fruitées (dattes, pruneaux, raisins secs) supportent le miel de sarrasin qui, en plus de donner toute l’onctuosité au liquide, aide à équilibrer la saveur de beurre de caramel typique des scotch ale. Une amertume à peine perceptible et provenant de deux houblons classiques anglais (Northern et Golding ) vient tout de même équilibrer l’abondance de sucre en fin de bouche. En plus de réchauffer la gorgée, la présence d’un taux d’alcool élevé est judicieuse pour alléger tout le sucre résiduel présent en bouche. Bière infiniment complexe.

3- Wee Heavy bourbon, Brasseurs Le Castor, Rigaud, Québec

11 % alc./vol.

Prix : 9.49 $ / 473 ml

Servir entre 10 et 12 degrés Celsius

Comme plusieurs des styles de bières britanniques plus fortes en alcool, les scoch ales se prêtent admirablement bien au vieillissement en barrique. La brasserie Le Castor de Rigaud, présente chaque automne une version vieillie de 6 à 9 mois en barrique de bourbon.

La bière est à peine plus qu’ambré ce qui est le spectre le plus pâle que puisse avoir une scotch ale. Au nez, c’est une explosion sucrée aux accents de sucre d’orge et de fruits mûrs (prunes et raisins secs). En bouche, comme au nez, c’est très sucré. On dirait que le brasseur a mis tout ce qui est sucré dans sa recette: miel, caramel, sirop d’érable, cassonade, de sucre d’orge, mélasse. Les saveurs de fruits séchés, de prunes, de raisins secs et de dattes se mêlent harmonieusement aux saveurs intenses de malts caramélisés et rôtis. Les saveurs caractéristiques du vieillissement en fûts de bourbon ainsi que leur aspect boisé font graduellement apparition au fil de la dégustation. Même si l’indice d’amertume est assez élevé, la perception elle ne l’est pas, masquée par un sucre résiduel imposant. La sensation d’onctuosité et de velours du liquide est digne de mention. L’alcool, parfaitement intégré, ne vient que titiller la langue de sa saveur caractéristique en finale.