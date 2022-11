Les suggestions de lecture du 20 novembre 2022

Les suggestions de Frédérique Dufort.

1- Le livre des soeurs

Amélie Nothomb

Albin Michel

Une ode à la fratrie, à la relation que peuvent entretenir les enfants qui doivent se serrer les coudes et se débrouiller plutôt que se fier sur leurs parents. Dans ce cas-ci, Tristane et Laetitia ne sont pas tombés dans une famille «en manque d’amour», non ; leurs parents s’aiment tellement, qu’ils en oublient de bien les aimer, elles. Un livre sur fond de musique rock, avec des personnages complexes pour qui «les mots ont le pouvoir qu’on leur donne»...

2- Femme Fleuve

Anaïs Barbeau Lavalette

Marchand de feuilles

Le désir féminin, ce sujet qui a été trop longtemps ignoré dans la littérature, est au centre de l’histoire. À travers l’aventure poétique de cette femme vivant une aventure extra-conjugale avec un peintre, vous suivrez les remous de son désir, la beauté de sa force et de sa vulnérabilité, la poésie avec laquelle son autrice nous frappe de plein fouet et nous fait réaliser qu’il est encore difficile pour une femme... d’être femme dans son entièreté, sans culpabilité ou peur du jugement.

3- Les liens artificiels

Nathan Devers

Albin Michel

Le fléau de plus d’une génération. Car si les plus vieux sont sur Facebook, les milléniaux sur Instagram et les plus jeunes sur TikTok, la plus grande chose qu’ils ont en commun c’est de ne plus s’écouter l’un et l’autre et de plutôt relayer ce que vivent les autres à travers leurs écrans. Dans ce livre qui aborde cette spirale déroutante entre le virtuel et le réel, le jeune auteur Nathan Devers nous raconte l’histoire d’un professeur de piano qui considère que le clavier virtuel est bien plus excitant que le clavier sur lequel il joue... pour tous ceux qui sont plus occupés à être sur leurs cellulaires. Pourquoi accepter une vie morne et sans artifice quand il est possible de s’inventer une vie au-delà des attentes grâce à la technologie?

4- C'est le bout de la...

Catherine Bourgault

Les éditeurs réunis

Charlotte n’a pas eu l’ascension dont elle rêvait à la suite de sa participation à un concours de chant télévisé. Désormais résignée à faire de petits contrats par-ci, par-là, elle ne s’attendait assurément pas à vivre autant de bouleversement dans cette cérémonie... EN GASPÉSIE. Ni à faire la route du retour avec Laurier Gauthier, cette star du web qui a finalement peut-être plus de profondeur qu’il n’en laisse paraître en «story». Une lecture drôle où on alterne entre la vision des deux protagonistes, qui ont, à leur façon, deux personnalités un peu désagréables qu’on apprend à adorer au fil des pages.

5- La rêveuse de Deux-Rives

Marjolaine Bouchard

Les éditeurs réunis

Cette auteure saguenéenne n’en est pas à son premier succès littéraire. Ses séries Madame de Lorimier, Les portes du couvent et Les allumetières ont déjà conquis de nombreux lecteurs. Elle est de retour cette fois avec le personnage d’Alice, jeune femme de vingt-sept ans souhaitant devenir écrivaine à une époque où le milieu de la littérature est presqu’entièrement composé d’hommes. Deux d’ailleurs qui, possédant les contacts qu’elle n’a pas, tenteront d’en tirer profit. Alice, malgré les contrecoups dans sa vie personnelle et les défaites littéraires, ne baissera pas les bras et continuera à travailler fort pour son rêve dans ce Québec réfractaire des années 30.

Avertissement : avoir une boîte de mouchoirs à portée de main... Une finale majestueuse.

6- Abigaël, tome 1

Marie-Bernadette Dupuy

JCL

Roman d’époque, mystères et une touche de surnaturel : c’est ce que vous retrouverez encore une fois dans le livre Abigaël, tome 1, une suite à la série «La messagère des anges» (mais qui peut se lire sans problèmes sans connaître les histoires précédentes).

Maintenant que la guerre est terminée, Abigaël vit une petite vie bien heureuse avec son conjoint et leurs deux filles.... Jusqu'au jour où les fantômes du passé viennent hanter ses nuits, elle qui est médium et connecte avec les esprits. Et ce mauvais présage qui plane au-dessus d'eux... Ses pouvoirs seront-ils suffisants pour changer le destin? Ou celui-ci est-il inévitable?