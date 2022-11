Soulager l’arthrose chez le chat

Des études ont démontré que 61 % des chats de 6 ans et plus ont de l’arthrose et ça grimpe à 90 % chez les chats de plus de 12 ans. Malheureusement, lorsqu’un chat souffre d’arthrose, le problème est connu de son propriétaire dans seulement 4 % des cas, notamment parce que les chats sont des maîtres pour camoufler leur douleur. Les conseils de notre vétérinaire Claudia Gilbert.

Pour télécharger l'application Feline Grimace Scale : https://fr.felinegrimacescale.com/phone-app