Cadbury lance une confiserie chocolatée végétalienne

Après avoir bâti sa réputation avec la barre Cadbury Dairy Milk, Cadbury innove aujourd’hui en lançant sa toute première confiserie chocolatée à base de plantes.

Soucieuse de mettre à la disposition des Canadiens une vaste gamme de produits adaptés à leur style de vie et à leur diète, Cadbury offre désormais une alternative végétalienne à un produit phare de sa gamme: la Cadbury Plant Bar.

Alors que 60% des Canadiens se disent prêts à réduire leur consommation de produits animaliers, sans pour autant les bannir, offrir une barre à base de plantes semblait tout indiqué pour la marque. Voilà donc une option supplémentaire dans son éventail de collations chocolatées pour combler les fringales à tout moment de la journée.

D’ailleurs, de nombreux amateurs de Cadbury attendaient avec impatience l’arrivée de ce produit: cela aura pris deux années de travail pour développer la version végétalienne de la barre de chocolat Cadbury au lait classique.

La pâte d’amande, une alternative de choix

Ces confiseries chocolatées véganes sont fabriquées avec de la pâte d'amande plutôt que des produits laitiers. En plus du goût et de la texture similaires à ceux des ingrédients du lait, on obtient un petit goût de noisette fort intéressant.

Deux saveurs sont proposées: Chocolat onctueux et Caramel salé, toutes deux offertes en format 90 g, partout où les produits Cadbury sont vendus.

Homologuée par la Vegan Society of the UK, la Cadbury Plant Bar répond aux normes de qualité de cet organisme, en plus de convenir aux flexitariens et à tous ceux qui souhaitent réduire leur consommation de produits laitiers.

De plus, la Cadbury Plant Bar n’utilise que du chocolat provenant du programme Cocoa Life. En plus d’encourager l'agriculture responsable, ce programme d'approvisionnement durable du cacao aide à combattre la déforestation, et contribue à prêter main-forte aux communautés productrices de cacao.

Laissez-vous tenter par la toute nouvelle friandise végétalienne à saveur de chocolat Cadbury Plant Bar, qui est encore meilleure lorsqu’elle est partagée avec un être cher!