Déco : faites en sorte que vos invités se sentent bien chez vous à Noël

Qui dit période des fêtes dit bien souvent réception de la famille et des amis à la maison... Pourquoi ne pas rafraîchir nos espaces facilement avec des touches festives qu'on adoptera pour le reste de l'année !

• À lire aussi: Où acheter les plus belles décorations de Noël

• À lire aussi: Ceux qui installent leurs décorations de Noël tôt sont plus heureux, selon une étude

Lorsque vous cherchez de l'inspiration pour améliorer votre maison, pensez à mettre à jour les espaces qui se trouvent dans des zones très fréquentées et qui sont faciles à réaliser, mais qui auront un impact important quand vos invités feront leur entrée.

Le vestibule

Premier point d'entrée de la maison, le vestibule a le potentiel de créer une excellente première impression.

Les couleurs neutres offrent un flux continu vers les pièces voisines et créent une atmosphère aérée et ouverte. L'utilisation de couleurs vives crée une première impression forte et mémorable, tandis que les teintes plus foncées mettent en valeur les détails architecturaux et peuvent contribuer à ajouter de la définition aux petits espaces.

Des blancs nets comme Blanc d'hiver ou des couleurs plus chaudes comme Croquement de cannelle font parfaitement l'affaire.

BEHR

Le salon

Que le soit le centre d'événements conviviaux ou la pièce des soirées cinéma en famille, c'est un espace où vous pouvez être créatif.

Par exemple, les murs d'accent ajoutent de la profondeur à l'espace et peuvent créer un point focal pour un mur d'exposition ou une oeuvre d'art. Une couleur riche telle que Épice est suffisamment polyvalente pour s'adapter à une grande variété d'espaces et de styles de décoration.

BEHR

La salle d'eau

Une nouvelle couche de peinture peut faire des merveilles dans n'importe quelle salle d'eau. Cette pièce, on le sait, est l'une de celles la plus utilisés par nos invités qu'on reçoit à la maison.

Que vous optiez pour des tons neutres et doux pour créer un environnement relaxant de type spa ou que vous choisissiez une couleur audacieuse pour créer un style plus percutant, les salles d'eau offrent un espace gérable pour s'amuser et prendre des risques en matière de design.

Vous pouvez vous permettre de donner du punch avec des couleurs sans vous soucier du reste du design de votre maison.

Des neutres doux comme Pin enneigé , une couleur audacieuse comme Liqueur à l'orange ou Montagne de pins sont des teintes chaudes et invitantes à expérimenter.

BEHR

La chambre d'amis

Enfin, pour la saison des fêtes, remettez à neuf votre chambre d'amis avec des touches festives qui s'apparenteront au décor d'une chambre d'hôtel élégante.

La meilleure façon de faire en sorte que vos invités se sentent les bienvenus est d'offrir une chambre d'amie actualisée et confortable, récemment peinte. Si la pièce manque de surface, choisissez des couleurs claires comme Pin enneigé pour faire paraître l'espace plus large.

Vous pouvez également mélanger et assortir les couleurs de vos murs avec celles de vos portes et garnitures pour créer un intérêt visuel. Pensez à garder les serviettes et les couvertures dans la même palette de couleurs.

La peinture est un moyen facile de personnaliser les objets de décoration de votre chambre d'amis. Quelques couches de peinture en aérosol au fini métallique or peuvent transformer les objets les plus ordinaires en articles magnifiquement ornés. Ce produit combine peinture et apprêt dans un seul contenant, offrant un fini durable pour les projets intérieurs et extérieurs.

Revampez les tiroirs d'une vieille commode, vaporisez un pied de lampe qui semble fatigué ou donnez une seconde vie à de vieilles pôles qui sont encore jolies !