Les 5 meilleures crèmes contour des yeux à la caféine

Depuis quelques années, un nouvel ingrédient s’est taillé une place de choix dans les produits cosmétiques pour la peau : la caféine. Voici notre TOP 5 des meilleures crèmes contour des yeux à la caféine à adopter illico.

La caféine commence en effet à se faire une place de choix dans le rayon cosmétique car elle possède de nombreuses vertus, reconnues scientifiquement. Cet ingrédient possède notamment des propriétés calmantes et anti-inflammatoires.

Appliquée sur la peau, elle permet par exemple de réduire les rougeurs et autres irritations des peaux sensibles ou trop sèches.

Une action drainante pour le contour des yeux

La caféine est aussi connue pour activer la circulation du sang et aide à réduire la rétention d’eau sous les yeux. Excellent tonifiant vasculaire, la caféine réduit ainsi visiblement les poches dans la zone sensible du contour de l'œil tout comme les cernes disgracieux.

Le pouvoir activateur de la circulation de la caféine aide à décongestionner la zone, réduire le gonflement et réduire la visibilité des cernes.

De plus, la caféine contient des polyphénols, qui possèdent d'intéressantes propriétés antioxydantes. Elle retarde ainsi la formation des rides prématurées. En appliquant un soin à la caféine sur la peau du visage, on assiste en effet à un ralentissement du vieillissement cutané.

TOP 5 des meilleures crèmes contour de yeux à la caféine

Courtoisie Sephora

Pour réveiller vos yeux, cette crème fait des merveilles pour la zone sous les yeux, aidant à réduire l’apparence des poches et des cernes. Le peptide ajouté peut aider à réduire l’apparence des ridules, tandis que la texture légère et hydratante offre une toile parfaite pour le maquillage.

Prix : 12,99 $ / Disponible chez Sephora

Courtoisie Amazon

Ce produit est un gel-crème pour les yeux ultra-léger, non gras, spécialement formulé pour défendre la zone délicate des yeux contre le vieillissement prématuré. Sa formule avec caféine et acide hyaluronique pénètre la surface de la peau du contour des yeux pour l'hydrater et la nourrir.

On l'aime parce qu'elle réduit l'apparence des poches et des cernes en plus de lisser l'apparence des ridules.

Prix (en rabais) : 12,10 $ / Disponible chez Amazon

Courtoisie Amazon

Voici une belle option pour effectuer une réhydratation intensive et lisser les ridules de déshydratation du contour de l'oeil. Connue pour aider à réduire l'apparence des poches sous les yeux et des cernes, la caféine contenue dans cette crème hydratante agit comme un antioxydant.

Grâce à son action drainante, elle atténue l'inflammation des paupières gonflées et des poches sous les yeux en un tournemain.

Prix : 38,50 $ / Disponible chez Amazon

Courtoisie Amazon

Dites adieu aux boursoufures et aux cernes ! Ce sérum concentré à base de caféine très soluble et de catéchine de thé vert réduit visiblement la pigmentation et le gonflement du contour des yeux.

Grâce à ces deux ingrédients vedettes, chérissez le contour de vos yeux, cette zone sensible de votre visage, et conservez votre joli regard !

Prix : 30,34 $ (pour deux flacons) / Disponible chez Amazon

Courtoisie Sephora

Cette crème contour des yeux illuminatrice et non parfumé contenant de la caféine et de l’acide hyaluronique réduit les cernes, les poches et les signes du vieillissement.

Pour assurer une efficacité optimale, utilisez matin et soir sur une peau propre et sèche après le nettoyage et avant votre hydratant. Pour aider l’absorbation du produit par la peau, tapotez légèrement le contour de lʼœil.