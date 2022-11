Les plus beaux sacs à main d'ici pour les fêtes

Noël, c'est l'occasion de revêtir ses habits les plus chics, d'enfiler ses chaussures en cuir vernies et de coiffer ses cheveux en chignon serré. Que ce soit pour le party de Noël du bureau ou le réveillon avec la belle-famille, voici les plus beaux sacs à main de chez nous pour compléter son look des fêtes.

Accessoire indispensable, le sac à main peut être classique ou extravagant, large ou minimaliste, en cuir vegan ou en en suède, porté sous le bras ou en bandoulière. Quoi qu'il en soit, il y aura, parmi cette sélection, un sac qui puisse vous accompagner durant les fêtes.

5 BEAUX SACS À MAIN :

1. Dailystory X Bertrand La Ligne

Deux entreprises d'ici, ayant les mêmes valeurs, ont choisi de collaborer pour créer une magnifique collection de sacs à main, faits à partir de retailles textiles. Ce projet de Dailystoy et Bertrand La Ligne est un grand message d'amour, qui a permis de créer une quinzaine de sacs à main unisexes et abordables. On a craqué pour le grand tote bag, qui nous permet de trimballer tous les cadeaux de Noël lors du réveillon.

Sacs à main Dailystoy X Bertrand La Ligne

Facebook : Dailystory

2. Bentley X Riona

La bagagerie Bentley a lancé une nouvelle collection de sacs à main, entièrement conçus chez nous, à Montréal. Faits en cuir végétalien, ces sacs à main sont conçus pour la vie de tous les jours et les occasions spéciales... comme Noël! Du mini sac à bandoulière au grand sac fourre-tout, Riona s'est fait un devoir de concevoir des produits écoresponsables, abordables et ultra-tendance.

Sacs à main Bentley X Riona

Facebook : Bentley

3. Essaim

Lancée en 2022 par la créatrice de contenu Julie-Anne Ho, la collection Essaim propose des sacs à main en cuir végétalien, à la fois fonctionnels et innovants. Épurés, sans être dénudés de style, les sacs à main Essaim s'agencent à toutes les tenues vestimentaires des fêtes, qu'elles soient ornées de paillettes ou non.

Sacs à main Essaim

Facebook : Essaim

4. Lambert

Tous confectionnés à partir de cuir végétalien, les sacs à main Lambert sont reconnus pour leur côté chic et pratique. Imaginés et dessinés à Montréal, ces accessoires mode ont une promesse de qualité et de respect des normes éthiques et durables. Que ce soit le mini sac à main en bandoulière, le sac à dos matelassé ou le sac à l'épaule avec chaînes, la collection se décline en plusieurs modèles afin que chaque personne trouve le sac qui lui convient.

Sacs à main Lambert

Facebook : Lambert

5. Wearshop

Des sacs à main en cuir véritable, sans compromis sur ses principes éthiques? C'est possible! L'entreprise montréalaise Wearshop confectionne des sacs à main avec un impressionnant souci du détail. Ces accessoires de luxe sont tous fabriqués à partir des surplus de cuir d'origine éthique provenant des meilleures tanneries d'Italie. Voilà l'accessoire emblématique des fêtes!

Sacs à main Wearshop