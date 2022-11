Tendances déco : 8 grands courants qui vont être partout en 2023

Il n'y a pas que les grandes tendances mode et beauté qui évoluent à un rythme effréné, les tendances déco aussi se renouvellent. L'année 2023 nous réserve d'étonnantes surprises côté déco!

Les deux dernières années nous auront forcés à rester à la maison... plus souvent que nous l'aurions souhaité. Si les tendances déco se voulaient plus réconfortantes et apaisantes, voilà qu'elles s'annoncent plus revigorantes pour 2023.

8 tendances déco de 2023 :

1. Une touche de vert sauge dans le mobilier

Le mobilier peut se permettre d'oser! En 2023, certains accents du mobilier puiseront leur inspiration dans la nature. Que ce soit un mur de la salle de bain ou une table basse, il y aura du vert tendre dans l'air.

Table à café St-Laurent sauge, Livøm

LIVOM

2. Les dégradés de bleu

Le bleu s'invite dans les décors, sous toutes ses déclinaisons : le bleu indigo, le bleu marine, le bleu turquoise ou le bleu azure. Cette couleur apaise et revigore, un peu comme le ferait un voyage à la mer.

Jeté en Sherpa, Linen Chest

Linen Chest

3. Le grand retour des paravents

Longtemps utilisé pour séparer deux pièces ou pour créer un espace intime, le paravent retrouve ses lettres de noblesse. Voilà un accessoire déco qu'on devrait voir de plus en plus en 2023.

Cloison en bois massif, Wayfair

Wayfair

4. Les courbes arrondies

Fini, les comptoirs carrés! En 2023, on opte pour plus de douceur. C'est pourquoi les courbes s'imposent dans les tendances déco. Les îlots de cuisines, les cadres de porte et le mobilier prendront une forme arrondie.

Buffet forme arrondie, Article

Article

5. La touche biophilique

Les décors biophiliques, c'est quoi? C'est lorsque les plantes s'invitent dans les maisons, comme si l'humain et la nature ne faisaient qu'un. Si vous n'avez pas le pouce vert, nul besoin de vous transformer en jardinier. Parfois, l'ajout d'une affiche décorative ou d'un coussin aux motifs floraux suffira à insuffler une touche biophilique au décor.

Le jeté quadrillé velouté, Simons

Simons

6. Les accents colorés grâce au papier peint

Offrir une touche de renouveau à une pièce, c'est ultra simple! Parmi les grands courants de décoration qui sortent tout droit des années 1980, il y a le retour des papiers peints. Tantôt plus discret, tantôt extravagant, le papier peint peut être appliqué en un tour de main.

Papiers peints, Opposite Wall

Opposite Wall

7. L'opulence des lampes

Comme la lumière naturelle est moins présente en hiver, on mise sur la présence de lampes pour maximiser la luminosité dans une pièce. En 2023, les lampes suspendues, les lampes sur pied ainsi que les lampes de chevet s'imposent dans la pièce, que ce soit par leur forme inusitée ou leur couleur extravagante.

Petite lampe suspendue, Simons

Simons

8. Les accents Japandi

À l'horizon se profile une autre grande tendance. Inspiré des décors scandinaves, le style Japandi mise sur la candeur et la douceur du décor. Les matériaux et couleurs naturelles, comme le lin, le rotin, l’osier et le bambou, sont partout. Cette tendance invite à l'équilibre, loin du chaos et du bruit ambiant.

Tapis moyen en coton et jute, Livøm