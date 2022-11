TOP 10 : les plus beaux livres de cuisine à offrir aux foodies à Noël [2022]

Noël est l'occasion de se réunir en famille, mais aussi de gâter nos proches. Rien de mieux qu'un magnifique livre de recettes ou encore un guide vins à offrir en cadeau pour regarnir sa banque d'inspiration avec l'arrivée de la nouvelle année !

Les 10 meilleurs livres de cuisine de l'année à offrir en cadeau

Nous ne sommes clairement pas objectifs, mais impossible de passer sous silence ce livre renfermant plus de 100 recettes chouchous présentées à l'émission et signées par nos chefs Jonathan Garnier et Hugo Saint-Jacques.

Offrez-le en cadeau à votre frère, grand fan des recettes de Jonathan ou encore à votre mère qui rêve secrètement de connaitre les secrets les mieux gardés de Gino en cuisine !

Repas express, plats mitonnés, propositions gourmandes, mise en valeur des produits locaux, leurs créations sont accessibles, savoureuses et soucieuses de votre budget.

Prix : 34,95 $

Pour Marc Dupré, l'heure de l'apéro est l'occasion idéale de prendre une pause et de rassembler ceux qu'il aime. S'adressant aux épicuriens qui savourent, comme lui, le plaisir de jaser autour de délicieux cocktails et de bonnes bouffes, il nous invite dans sa cuisine... et dans sa microdistillerie !

Sur un ton intimiste et complice, l'artiste-entrepreneur et son équipe proposent 50 recettes de cocktails et de bouchées pour tous les types d'apéros, du tête-à-tête avec l'être aimé au 5 à 7 entre collègues, en passant par le party d'avant-match avec la gang. Le tout, agrémenté de conseils pour les mixologues et chefs du dimanche.

Et parce que, derrière chaque spiritueux, il y a une histoire (et des gens!) à découvrir, Marc Dupré raconte celle de Cherry River et de cinq autres microdistilleries innovantes du Québec.

Prix : 34,95 $

Après avoir fait saliver toute la Toile avec ses recettes décadentes, le créateur de contenu Laurent Dagenais nous offre Toujours faim!, un accès direct et décomplexé à tous ses secrets culinaires.

À travers 70 recettes vibrantes de saveurs, dont certaines ont contribué à sa popularité fulgurante sur les réseaux sociaux, cet amoureux de la bonne chère nous propose une cuisine généreuse qui épatera les foodies : lapin à la moutarde, pieuvre grillée à la méditerranéenne, tartare de bœuf aux bourgots, sandwich Montecristo, truite arc-en-ciel en croûte de sel...

Magnifiquement illustré, l'ouvrage empreint d'humour est un parfait cadeau de Noël à ajouter à toute collection de livres de cuisine !

Prix : 39,95 $

Vous avez autour de vous des parents tannés de se demander ce qu'ils devraient cuisiner ? Ce cadeau est tout indiqué pour eux ! Ce livre comporte des recettes transmises par la communauté Facebook de Quéssé qu’on mange pour souper?, qui ont été testées et approuvées par Biance Longpré, son mari et ses quatre enfants.

Des propositions qui tiennent compte de la vraie vie, celle où la bouffe coûte cher et où on manque de temps pour cuisiner.

Prix : 29,95 $

L’auteure des populaires Simplement chic tomes 1 à 3, Cassandra Loignon, célèbre l’hiver avec ce premier livre d’une toute nouvelle série de quatre ouvrages ayant pour thématique les quatre saisons.

Vous y trouverez 80 recettes gourmandes et délicieuses qui mettent en vedette les ingrédients classiques de l’hiver. Un succès assuré pour célébrer toutes les occasions pendant la saison froide!

Prix : 39,95 $

Exploratrice de terroirs et de nouveaux horizons, Nadia Fournier est toujours en quête de vins uniques qui comblent nos sens et qui racontent une histoire. Dans Le guide du vin 2023 – 42e édition, 100 % renouvelée – elle nous livre ses valeurs sûres et ses coups de cœur, souvent dégustés en primeur, comme autant de voyages en bouteille.

Des centaines de vins biologiques et biodynamiques (dont plusieurs nature) pourront être identifiés en un coup d'œil. La section des vins du Québec, lesquels se raffinent de millésime en millésime, reste tout aussi approfondie.

Le guide de Nadia Fournier a de quoi satisfaire tous les assoiffés, qu'ils soient avides de découvertes exotiques ou adeptes du #BoireLocal à Noël.

Prix : 32,95 $

Des plats réconfortants à cuisiner (presque) sans effort, même un soir de semaine! Ralentir le rythme et prendre du temps pour soi, sans se lancer dans de longues recettes compliquées, c'est ce que vous propose la nutritionniste Geneviève O'Gleman.

Elle gagne ce pari en misant sur le pouvoir apaisant d'emblèmes de la cuisine familiale dont l'odeur embaume toute la maison.

Au menu de ce livre chaleureux et gourmand: du crémeux, du moelleux, du salé, du sucré... le tout en version santé et sans stress! Rien de mieux pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime...

Prix : 32,95 $

Haricot, lupin, lentille, dolique, fève, pois, pois chiche, arachide, luzerne, soya... À l'heure où la facture d'épicerie augmente et où la consommation de viande est devenue un enjeu environnemental, plusieurs se tournent vers les légumineuses. C'est qu'en plus d'être économiques, écologiques et nourrissantes, les protéines végétales offrent une infinie possibilité de plats salés et sucrés.

Passionnée de cuisine végétarienne et geek de tout ce qui touche à la nutrition et à l'environnement, Eve-Lyne Auger invite le lecteur à (re)découvrir les légumineuses. Quelles sont les différentes variétés? Quels en sont les aliments dérivés? Comment les cuisiner?

En plus de répondre à ces questions, l'autrice propose des recettes faciles à préparer et divinement gourmandes! Que ce soit au petit-déjeuner, lors du 5 à 7 autour de l'îlot ou pour impressionner la visite, vous aussi, vous voudrez dévorer les légumineuses!

Prix : 32,95 $

De nouvelles recettes savoureuses pour cuisiner à la friteuse à air chaud, cette nouvelle tendance de l'heure qui gagne en popularité depuis quelques années.

En plus de permettre la préparation de frites croustillantes avec seulement une cuillerée d'huile, elle rend possible la cuisson d'une grande variété de repas à la fois gourmands, sains et rapides à préparer! Besoin d'idées pour utiliser votre appareil à son plein potentiel? Ce livre débordant de saveurs propose 75 recettes simples à réaliser, dont le sandwich au filet de poisson frit, le poulet à la caprese, le sushi aux crevettes tempura, façon burrito et le saumon à la moutarde et à l'aneth.

Copieuses et nutritives, ces idées-repas plairont à toute la famille – et toutes les diètes –, en plus de démontrer la grande polyvalence de votre nouvel outil de cuisine préféré! Pensez à faire plaisir à quelqu'un qui possède un Air Fryer depuis peu pour lui donner de l'inspiration !

Prix : 29,95 $

Pas d'alcool? Pas de problème! Les mocktails ne devraient pas être les pâles copies, version virgin, des cocktails originaux. Avec le mixologue Maxime Boivin, pas question de sacrifier le plaisir lorsqu'on choisit le «sans alcool».

Dans ce livre, il présente quarante recettes de mocktails savoureux ainsi qu'une vingtaine de sirops et sodas maison. En prime, il dévoile les secrets des mocktails équilibrés pour nous aider à créer nos propres concoctions. Classiques réinventés, apéros gourmands, mix étonnants: on est loin du Shirley Temple!

Offrez-le en cadeau à une femme enceinte ou à une personne qui a renoncé à l'alcool dans la dernière année.

