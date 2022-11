Pré-Black Friday : les meilleures offres à saisir sur les vêtements et accessoires

Envie de rafraîchir votre garde-robe en prévision de la saison hivernale ou pour les célébrations des Fêtes ? Amazon affiche ces jours-ci de jolis vêtements et accessoires à rabais en ce pré-Black Friday. Voici nos 10 coups de coeur pour regarnir votre garde-robe.

Cette jolie veste en polyester et sherpa vous gardera au chaud, tout en étant stylée. Ses deux fermetures éclair latérales rendent les mouvements très confortables pour les sorties plus actives. Équipée de six poches à zip, il y a de la place pour trimbaler tous les petits essentiels du quotidien !

Prix (30% de rabais) : 125,99 $ - 179,99 $

Cette jupe soyeuse de couleur vert émeraude est un morceau parfait pour vos partys des Fêtes ! Profitez d'un 15 % de réduction et réglez déjà votre look de Noël en ce pré-vendredi fou.

Prix (15% de rabais) : 51,85 $ au lieu de 60 $

Fait de 100 % coton, ce peignoir doux pour la peau, respirant et absorbant vous fera profiter de précieux moments au chaud et pendant que vous vous reposez ou profitez de douces vacances à la maison.

Prix (jusqu'à 47% de rabais) : 30,39 $ - 39,99 $

Cette botte Sperry n'est pas qu'un bottillon toutes saisons. Grâce à sa semelle texturée, cette botte polyvalente est prête à affronter tous les alés de la météo québécoise.

Prix (44% de rabais) : 90,02 $ au lieu de 160 $

Faites-vous (ou faites) plaisir en vous procurant cette sublime montre à cadran à fort rabais. Faite de verre en cristal minéral résistant aux rayures, cette montre bijou vous restera au bras durant des années... À ce prix, faites vite avant que les quantités ne s'envolent !

Prix (43% de rabais) : 59,99 $ au lieu de 105 $

Renouvelez vos escarpins qui ont du vécu avec ces mignonnes sandales à talon. Ils iront à merveille avec n'importe quel ensemble pour les Fêtes et pourront facilement être reportés avec un simple jean.

Prix variés selon la pointure (jusqu'à 47% de rabais) : 35,74 $ au lieu de 67,99 $

Pourquoi bouder le linge mou et confortable pour les jours de fin de semaine? Ce chandail à molleton de couleur sauge allie parfaitement confort et look avec son mignon col rond. Vous l'adopterez dès le premier port, c'est certain !

Prix variés selon la taille (jusqu'à 17% de rabais) : 16,63 $ - 20,96 $

Ce pantalon de yoga doublé avec poches deviendra vite un indispensable de vos sorties à l'extérieur cet hiver. Offrez-le à Noël à une femme active autour de vous qui prend plaisir à jouer dehors durant la saison hivernale !

Prix variés selon la taille (jusqu'à 37% de rabais) : 31,44 $ - 65,27 $

Faites le plein d'un classique dans une garde-robe masculine avec cette chemise boutonnée à manches longues. Elle pourra être portée autant pour le bureau que pour des rencontres décontractées entre amis ! C'est le temps ou jamais d'en profiter sur Amazon.

Prix variés selon la taille (jusqu'à 59 % de rabais) : 41,51 $ - 49,81 $

Précision, confort et commodité, voilà ce que vous offre cette magnifique montre Lacoste. Il s'agit d'une belle idée-cadeau pour un papa, un conjoint ou même un frère qui craque pour cette marque légendaire.