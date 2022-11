BUZZ - Une dizaine de femmes se sont récemment tournées vers les réseaux sociaux pour dénoncer les vernis de type gel de l’entreprise Le Manoir, qui font noircir, strier et décoller leurs ongles durant des semaines. Certaines se sont même rendues à l’hôpital.

On a voulu aller plus loin et comprendre les raisons derrière cette problématique. On en discute avec le chimiste et titulaire de chimie à l’Université Laval, Normand Voyer.