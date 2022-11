10 meilleures destinations pour faire un voyage culturel

Sans l'ombre d'un doute, la pandémie aura bousculé les habitudes des voyageurs. Après deux ans à s'être terré à l'intérieur, ceux-ci souhaitent s'imbiber de l'effervescence de la ville et faire le plein d'apprentissages culturels. C'est ce qui ressort d'une étude sur les tendances voyages, réalisée conjointement par Expedia, Hotels.com et Vrbo.

Les mesures sanitaires contraignantes, la fermeture des frontières et la propagation du virus auront freiné l'ardeur des voyageurs, entre 2019 et 2022. Maintenant qu'il est à nouveau possible de s'envoler vers de nouvelles contrées, les voyageurs souhaitent se balader dans les marchés bondés et siroter un spritz dans un café du centre-ville. Bref, ils veulent de la vie!

Selon cette étude, réalisée auprès de milliers de personnes dans 17 pays, il y a une recrudescence des voyages culturels. Les données mondiales d’Expedia.com révèlent les 10 capitales culturelles incontournables de 2023 sont Édimbourg, Lisbonne, Tokyo, Dublin, New York, Sydney, Dubaï, Montréal, Munich et Bangkok.

10 destinations pour faire un voyage culturel :

1. Édimbourg, Écosse

Capitale de l'Écosse, mais aussi capitale culturelle, Édimbourg se distingue l'élégance et la richesse de ses bâtiments médiévaux. Entre une excursion au Loch Ness et une visite au château Édimbourg, on se pavane sur la rue Princes pour y faire du lèche-vitrine en journée et s'arrête au Edinburgh Playhouse Theatre pour assister à un spectacle au crépuscule.

2. Lisbonne, Portugal

Reconnue pour ses quartiers historiques et médiévaux, la capitale du Portugal s'anime du matin au soir. Impossible de ne pas se laisser charmer par le dynamisme de la Praça do Comércio. Après avoir pris un bain de foule au centre-ville de Lisbonne, on longe la côte pour profiter des plages et des stations balnéaires qui s'y trouvent.

3. Tokyo, Japon

À Tokyo, l'exubérance côtoie la sérénité avec aisance. Nichée entre un gratte-ciel et une affiche néon, la capitale culturelle du Japon trouve son équilibre grâce à ses jardins publics et ses monastères. La célèbre intersection de Shibuya incarne, à elle seule, tout le dynamisme de cette ville.

4. Dublin, Irlande

Reconnu pour sa vie nocturne flamboyante et son atmosphère cosmopolite, le centre-ville de Dublin a le pouvoir de captiver tous les touristes qui y séjournent. En son coeur, Dublin possède la cathédrale Saint-Patrick, l'Université de Trinity College ainsi que la Old Library, trois lieux culturels incontournables.

5. New York, États-Unis

New York se passe (presque) de présentation. La vie culturelle de New York ne dort jamais, un peu comme les gens qui y habitent. Quand on ne flâne pas à Times Square ou à SoHo pour faire du lèche-vitrine ou casser la croûte, on s'arrête à Broadway, considéré comme un des plus impressionnant quartier des spectacles au monde.

6. Sydney, Australie

Pôle culturel d’envergure, cette ville est surtout reconnue pour son opéra. Avec son infrastructure unique, l’Opéra de Sydney est l'un des bâtiments les plus saisissants de tout le pays. La vie urbaine se déploie principalement autour du Darling Harbour, reconnu pour ses rues piétonnières et ses attraits touristiques.

7. Dubaï, Émirats arabes unis

Dubaï émerveille. Tous ceux qui osent s'aventurer entre les murs de cette ville en ressortent métamorphosés. Entre une expédition en safari dans le désert, une journée au parc aquatique et une visite privée dans une mosquée, il y a de quoi s'amuser, tout en s'imprégnant de la vie culturelle.

8. Montréal, Canada

La métropole n'a rien à envier aux autres grandes villes du monde. La preuve : elle se classe en huitième position des villes culturelles à visiter une fois dans sa vie. Montréal attire des touristes, à la recherche d'une vie culturelle riche, douze mois par année. Ses quatre saisons distinctes en font sa force.

9. Munich, Allemagne

Tout le monde (ou presque) connaît la ville de Munich pour sa grande célébration annuelle de bières, l'Oktoberfest. Au passage, on admire la richesse de ses bâtiments historiques, comme le Marienplatz Square et The grand palace of Munich Residenz.

10. Bangkok, Thaïlande

Impossible de ne pas sillonner les rues de la capitale de la Thaïlande sans se laisser tenter par une visite religieuse. La ville de Bangkok regorge de temples culturels, plus majestueux les uns que les autres.

